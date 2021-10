Savona, il 22 ottobre nuova “marcia per il clima” dei Fridays for Future

Savona. Venerdì 22 ottobre a Savona si svolgerà uno sciopero globale organizzato dal movimento locale di Fridays for Future.

“Le motivazioni dello sciopero sono l’emergenza climatica e le poche misure che finora il governo ha preso in merito”, spiegano gli organizzatori.

In particolare Fridays for Future Savona manifesterà “per evitare che sul monte Beigua nasca una miniera e per continuare a spingere la centrale Tirreno Power di Vado Ligure verso la transizione ecologica”.

La marcia inizierà alle ore 9 in piazza Mameli e si concluderà in piazza Sisto IV, dove ci saranno interventi degli esponenti di Fridays for Future e di altre associazioni che lottano per il tema ambientale.