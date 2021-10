Savona Fbc, scoppia l’ennesimo terremoto: il vice-presidente Simone Marinelli lascia la società

Savona. Una diretta Instagram per dire addio. È stata questa la modalità scelta da Simone Marinelli per annunciare le sue dimissioni dal ruolo di vice-presidente del ritrovato Savona Fbc, un fulmine a ciel sereno che ha sconvolto una tranquilla nottata di fine ottobre. Dopo aver assistito dagli spalti dello stadio Giuseppe Meazza in San Siro al derby d’Italia, l’ormai ex numero 2 degli Striscioni ha scelto di sostare in un Autogrill presente sulla via del ritorno a casa per rendere pubbliche le proprie intenzioni.

Di seguito ecco le sue dichiarazioni: “Quest’anno finalmente siamo riusciti a partire dopo due anni di Covid. Tutti quelli che mi criticano non hanno mai capito il mio comportamento. Il Savona essendo molto chiacchierato andava difeso, ho scelto di farlo prendendomi anche colpe non mie e l’ho fatto per i miei soci, per i miei calciatori e per i tifosi.”

Successivamente è stato sferrato un attacco frontale a tutti coloro i quali sono stati accusati da Marinelli “di volergli male”, persone che secondo lui non soltanto starebbero gongolando per le sue dimissioni, ma individui non in grado (stando alle parole dell’ormai ex vice-presidente biancoblù) di comprendere che ogni suo atteggiamento è stato assunto per tentare di fare da scudo ai propri soci e giocatori.

Il protagonista della vicenda ha poi proseguito dichiarando: “La strategia di prendersi le colpe era voluta. Leggere il mio nome costantemente sui giornali e farmi attaccare non è stato facile, così come non lo è stato svegliarsi al mattino avendo i tifosi contro i quali sostenevano di essere imbarazzati nel vedere la storia del Savona rappresentata da un personaggio come me. Da oggi non sono più il vice-presidente del Savona Calcio. Sono ancora il proprietario del logo, ma con i notai mi premurerò per svolgere il necessario passaggio regalandolo ai miei soci, questo è il mio regalo alla città.”

In seguito è stato svelato quanto apparso nel post partita di oggi, ovvero una sintonia venuta meno con alcuni dei membri componenti la società biancoblù. Marinelli ha infatti svelato di essere stato criticato da alcuni soci così come dai tifosi, un motivo in più per lasciare nonostante l’importante investimento sostenuto. Successivamente sono arrivate anche delle parole destinate a fare rumore: “Nel calcio che ho visto da vice-presidente del Savona posso dirvi che ci sono tanto schifo e tanto marcio, questa è la cosa più brutta che ho potuto appurare in questi due anni. Probabilmente da adesso ci sarà più serenità nel Savona.”

Da domani dunque sarà il presidente Grenno la figura incaricata di portare avanti il progetto del nuovo Savona, uno scenario ribadito da Marinelli che si è anche scusato per qualsiasi tipo di offesa arrecata senza averne l’intenzione nel suo periodo da numero 2 del Savona. “Tutto quello che ho fatto – ha concluso – è stato per il bene del Savona. Anche quel famoso video per cui sono stato messo alla gogna mediatica, l’ho fatto perché a poche ore dall’iscrizione eravamo senza campo ed era un modo per far sentire la voce del Savona Calcio”.

Simone Marinelli quindi, da questa sera, non sarà più il vice-presidente del Savona, l’ennesimo terremoto a tinte biancoblù ha ufficialmente preso il via.