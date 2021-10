Savona, Ermano Carrea: “La prima partita giocata calandosi nella categoria”

Il Savona esce con tre punti e zero goal subiti dalla prima di campionato, contro il Città di Cogoleto. Due notizie importanti visto che nelle ultime due uscite di Coppa Liguria i punti erano stati zero e le reti al passivo ben sette.

Il team manager Ermano Carrea non ha dubbi sui motivi della vittoria, il cui valore tuttavia si comprenderà meglio con l’andare del campionato. “E’ la prima partita che la squadra ha giocato calandosi nella categoria. Non bisogna giocare solo di fino ma anche ‘sporco’”.

La presenza di Carrea funge anche da “rassicurazione” per una piazza nella quale forse non tutti metterebbero la mano sul fuoco circa un approdo in categorie superiori. L’attaccamento e l’amore per il Savona del dirigente traspaiono da ogni sua dichiarazione: “Ho vissuto sei anni importanti da giocatore, che hanno segnato la mia via calcistica e personale. Tornare a far parte della società e indossare e rappresentare i colori del Savona è una soddisfazione che per me non ha paragone“.

Quella di sabato è stata anche una sfida con il recente passato: “Mi è dispiaciuto andare via perché a Cogoleto ho degli amici, ma non ho potuto dire di no al Savona“.

Infine, una battuta sul Città di Cogoleto: “La squadra è migliorata e ha giocatori di assoluto valore. L’ossatura è importante e son stati presi giocatori che lo scorso anno mancavano”.