Savona. Sorridente, felice e soddisfatta del risultato finale: così Elisa Di Padova sulla vittoria del candidato sindaco Marco Russo al ballottaggio delle elezioni comunali a Savona.

Lei, che fin dagli inizi aveva seguito il percorso e il progetto politico-amministrativo avviato dal nuovo sindaco, tra scetticismo e qualche polemica, è pronta ad un ruolo importante nella futura amministrazione comunale, anche alla luce delle preferenze personali, da candidata consigliere, incassate alle urne.

Per ora non vuole parlare di un suo possibile incarico in giunta, anche se è in pole position per la “poltrona” di vice sindaco: “Sono davvero contenta perché la nostra proposta è arrivata ai cittadini ed è stata capita, una proposta costruita nel tempo e condivisa con la gente” afferma.

“Abbiamo analizzato i bisogni e le necessità di Savona, con massima genuinità e autenticità, questo il messaggio più bello e che scalda davvero i nostri cuori…” aggiunge, ripensando alle fasi iniziali e di preparazione del progetto civico.

“Quanto ad un mio possibile ruolo di vice sindaco ne parleremo con calma nei prossimi giorni, non nascondo certo il mio risultato personale, frutto anche del lavoro svolto in questi anni di minoranza, un lavoro di ascolto e legame con i cittadini che alla fine premia sempre…”.

Marco Russo eletto sindaco di Savona

E se la diretta interessata preferisce ancora non sbilanciarsi su incarichi futuri ecco le priorità per Elisa Di Padova: “Chiunque della squadra avrà la delega, mi spenderò al massimo sul decoro urbano e per realizzare una nuova vivibilità cittadina per Savona. Inoltre, sarà fondamentale riprendere i tavoli di lavoro con associazioni, categorie e cittadini per concertare assieme le scelte e gli indirizzi strategici” conclude.