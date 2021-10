Savona, Loano e Varazze: come sta andando, le prime anticipazioni dai seggi

Savona. Si sono concluse alle 15 le operazioni di voto relative alle elezioni amministrative e nonostante il maltempo la Prefettura ha deciso di iniziare lo spoglio oggi pomeriggio.

Per quanto riguarda il dato dell’affluenza complessivo, quest’anno ha votato il 53,84 per cento degli aventi diritto al voto. Un calo di circa 9 punti rispetto all’ultima tornata elettorale, che per alcune località risale al 2016 e per altre a due anni fa (Bergeggi e Varazze, ad esempio, sono andate al voto dopo che i loro ex sindaci Roberto Arboscello e Alessandro Bozzano, eletti entrambi nel 2019, sono stati eletti in Regione, lo scorso anno). QUI i dati nel dettaglio sull’affluenza.

Ecco le prime anticipazioni dai seggi nei tre Comuni principali: Savona, Loano e Varazze.

SAVONA – ore 16.20: nella sezione 10 lieve vantaggio di Schirru (108) su Russo (102 voti). Meles 24, Aschei 11, Versace 0. Al seggio 46 ampio vantaggio di Russo. Nella sezione 33 parità tra Schirru (48) e Russo (47). Meles 15, Aschei 3, Versace 2.

Ore 16.40. Nella sezione 28 Russo (224) doppia Schirru (108), Meles 51, Aschei 15, Versace 4. Nella sezione 17 Russo (214) in vantaggio su Schirru (180), Aschei 16, Meles 25, Versace 3.

Ore. 17.00. Dopo otto sezioni Russo (1228) è in vantaggio su Schirru (894). Nella sezione 3 Russo (225) conferma il vantaggio su Schirru (166), Meles 56, Aschei 29 e Versace 6.

LOANO – ore 16.20: dopo 5 seggi su 10, Lettieri è al 61% in vantaggio su Piccinini che ha il 39% dei voti.

VARAZZE – ore 16.20: dopo quattro seggi Pierfederici risulta essere in testa.

Ore 16.40. Dopo sette Pierfederici si conferma ancora in vantaggio su Ghiagliazza.

Ore 16.50. Dopo 10 sezioni Pierfederici sempre avanti.

Risultati parziali di Varazze

Aggiornamenti in corso