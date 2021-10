Savona, con la vittoria di Marco Russo ecco chi entra in consiglio comunale

Savona. Venti consiglieri alla maggioranza di centrosinistra, 10 alla minoranza di centrodestra (incluso uno per la lista Andare Oltre di Luca Aschei, apparentatasi al secondo turno), due al MoVimento 5 Stelle: sarà questa la composizione del prossimo consiglio comunale di Savona per il quinquennio 2021-2026.

Per quanto riguarda la maggioranza impossibile, ad oggi, fornire l’elenco completo dei consiglieri: le nomine degli assessori libereranno ovviamente degli slot che permetteranno ad alcuni non eletti di rientrare. Al momento questi sono i 20 eletti:

Pd 9 seggi: Elisa Di Padova, Franco Lirosi, Lionello Parodi, Luca Burlando, Paolo Apicella, Andrea Bruzzone, Giovanni Maida, Aurora Lessi e Alessandra Gemelli (con la promozione di alcuni di questi ad assessore paiono destinati a rientrare almeno i primi due non eletti, Marisa Ghersi e Aureliano Pastorelli);

Patto per Savona 5 seggi: Marco Lima, Riccardo Viaggi, Eleonora Raimondo, Roberto Besio e Chiara Ferrando (primi dei non eletti Carla Ferone e Marco Lovisetti);

RiformiAMO 4 seggi: Marco Pozzo, Barbara Pasquali, Massimiliano Carpano e Maria Adele Taramasso (primo dei non eletti Carlo Frumento);

Sinistra per Savona 2 seggi: Marco Ravera e Maria Gabriella Branca (primo dei non eletti Luigi Lanza).

Come detto, la “promozione” ad assessore di qualcuno di questi 20 eletti libererebbe dei posti per altri consiglieri.

In minoranza siederanno invece il candidato sindaco del centrodestra Angelo Schirru, tre della Lista Toti (Pietro Santi, Ileana Romagnoli e Fabio Orsi), due della Lega (Maurizio Scaramuzza e Andrea Frigerio), due di Fratelli d’Italia (Massimo Arecco e Renato Giusto), uno della lista civica (Daniela Giaccardi) e uno di Andare Oltre (Paolo Vaccaro). Con loro i due pentastellati Manuel Meles e Andreino Delfino.