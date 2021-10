Savona 2021, Toti: “Andate a votare e non lasciate che altri scelgano per voi. Con Schirru non si torna indietro”

Savona. “Più del 50% dei savonesi non è andato alle urne al primo turno ed è a quei cittadini che faccio appello: andate a votare, non lasciate che siano gli altri a scegliere per voi”.

A dirlo è il presidente ligure Giovanni Toti a margine della giornata di chiusura della campagna elettorale a Savona per il candidato sindaco del centrodestra Angelo Schirru, con cui ha girato diversi quartieri della città a bordo di un trenino.

“Se voterete per Schirru sarà per avere un’amministrazione competente, preparata, con un sindaco attento alle esigenze di tutti i savonesi e che proverà a risolvere tutti quei problemi che la giunta precedente aveva ereditato e che non ha fatto in tempo a sistemare” esprime Toti.

“Non è votando per qualcuno che ha lasciato la città 5 anni fa con un enorme buco finanziario e diversi guai che Savona potrà ripartire al meglio – prosegue -. Non credo che fare un’inversione a U verso chi si spaccia per nuovo ma non lo è, sia la scelta giusta”.

“La vera novità è Angelo Schirru e noi crediamo molto in lui e nelle sue capacità. Come crediamo e ringraziamo tutti coloro che si sono impegnati senza sosta per questa campagna elettorale e per costruire la Savona del futuro” conclude il governatore della Regione Liguria.