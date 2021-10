Savona 2021, Schirru chiude la campagna elettorale con un tour nei quartieri: ecco le tappe

Savona. Ha scelto di chiudere la sua campagna elettorale organizzando un “tour” nei principali quartieri della città il candidato sindaco di Savona per il centrodestra Angelo Schirru.

Un giro che a partire dalla tarda mattinata, e cioè da mezzogiorno, toccherà il Bar Blu di via Nizza a Zinola, alle 13 l’Sms Serenella di corso Vittorio Veneto alle Fornaci, alle 14.30 il Bar Stadio di via Bove a Legino, alle 15.15 il Bar Nonna Ida di via Buozzi nei pressi di piazzale Moroni, alle 16 il Bar Lo Spuntino di via Collodi a Santa Rita, alle 17 il Bar Anto di via Verdi a Villapiana, alle 18 la Società Libertà e Lavoro di via Abate a Lavagnola.

Si conclude alle 19 con “aperitivo e musica insieme” al Santa Lucia Cafè di via Baglietto, in Darsena.