Savona 2021, Russo: “Il video di Toti? Non mi interessano le polemiche inutili e rissose che arrivano da Genova”

Savona. Interpellato sul video che Toti ha pubblicato sulla pagina Facebook, il candidato sindaco di Savona, Marco Russo, risponde così: “Sono le parole surreali di chi non conosce Savona e nemmeno è interessato a conoscerla, perché non ha a cuore l’interesse della città, ma – evidentemente innervosito dal risultato elettorale – cerca soltanto di mettere una bandierina sulla sua personale mappa del potere, dopo essersi dimenticato di Savona per cinque anni”.

Russo aggiunge: “Io preferisco parlare ai savonesi e continuerò a parlare a loro. L’ho fatto in tutti questi mesi e continuerò a farlo per coinvolgerli sempre di più nel mio progetto che rappresenta l’unica vera novità di queste elezioni. Tornerò nei quartieri, dove sono già stato più volte: martedì ero a Santuario per rendermi conto di persona dei danni subiti dagli abitanti, da lì sono ripartito per un nuovo giro in tutti i quartieri di Savona”.

E conclude: “La rinascita della città è il mio unico obiettivo ed è per questo che non ho dovuto attendere un’investitura dall’esterno. Le polemiche rissose e inutili che arrivano da Genova non mi interessano”.