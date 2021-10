Savona. “Siamo pronti a governare, siamo pronti a coinvolgere l’intera città in questo cammino, siamo pronti e siamo convinti che i cittadini ci daranno la fiducia per far ripartire Savona”. Un grande applauso ha salutato la frase finale del discorso di Marco Russo.

Entusiasmo palpabile grazie alle circa 400 persone presenti a riempire piazza Diaz, la piazza del teatro Chiabrera, “simbolo della rinascita che passa attraverso la cultura”. Una chiusura di campagna elettorale che è stata una grande festa di piazza con applausi, tanta musica e balli.

Durante il discorso Russo ha fatto una carrellata di questa lunga campagna elettorale iniziata il 25 giugno a Villapiana. Il candidato ha ricordato “gli sguardi, i volti, le emozioni – ha detto – ho visto tanta fiducia nelle persone voglia di ricostruire la città. Sarebbe stato facile sparare su un’amministrazione che in 5 anni ha piegato la città. Sarebbe stato facile dire che il mio avversario in realtà è Toti e che Toti vuole solo mettere una bandierina arancione sulla nostra città. Ma la gente è stufa della politica che litiga perché non ha idee, noi le idee le abbiamo”.

“La litigiosità dell’altro schieramento nasce da un vuoto di idee e di proposta politica. Noi la partecipazione non la predichiamo ma la pratichiamo”, ha dichiarato Russo tra gli applausi dei presenti.

Savona 2021, la chiusura della campagna elettorale di Russo

Il candidato ha poi ringraziato le tante persone incontrate, le associazioni, i cittadini e “anche le forze politiche che si sono aggregate e hanno dimostrato una grande apertura, un grande coraggio e di avere a cuore Savona e non i loro interessi. Non abbiamo seguito le regole della politica tradizionale, abbiamo sovvertito i riti della politica”.

“Nel corso di ben 450 incontri (contando solo quelli del periodo strettamente elettorale), – ha concluso Russo, – ho visto la Savona che risorgerà, perché Savona ne ha la forza. Sotto le ceneri del malcontento ho trovato la brace di una città che è viva”.