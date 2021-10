Savona 2021, Marco Russo suona la carica:

Savona. Una serie dedicata alla scoperta delle proposte rivolte ai giovani savonesi elaborate da coloro i quali aspirano alla carica di primo cittadino. È questa in estrema sintesi l’idea nata per dare a chi appartiene alla categoria under 30 una guida utile per conoscere a 360 gradi i programmi dei vari candidati che vorrebbero prendere il posto di Ilaria Caprioglio, sindaca uscente la quale, come noto, ha scelto di non ricandidarsi.

Protagonista della quinta intervista è stato Marco Russo, aspirante primo cittadino sostenuto dal centrosinistra e dalla propria lista civica personale. Il primo tema chiamato in causa è stato quello relativo all’età media elevata della popolazione, un argomento in merito al quale l’aspirante primo cittadino ha dichiarato: “Nella nostra agenda nel sottotitolo abbiamo scritto di poter tornare a creare le condizioni per poter progettare il proprio futuro. I nostri giovani devono dunque poter tornare una volta anche andati a studiare altrove.”

In seguito l’intervistato ha svelato come a suo parere sia necessario investire sull’innovazione, questo ascoltando le proposte spesso derivanti dai giovanissimi e valorizzando lo Smart working.

È così stato posto un interrogativo inerente al rapporto tra i ragazzi e la politica, una domanda a cui Russo ha risposto dichiarando: “C’è un problema di lontananza della politica dalle persone e in particolare dai giovani. Nel mio percorso ho incontrato molti ragazzi disposti a collaborare, la vera sfida è provare a coinvolgerli sui progetti.”

La conferma di quanto appena detto secondo Marco Russo è arrivata proprio dalla petizione lanciata in marzo per riconvertire in altro l’ex piscina comunale, esigenza riconosciuta ed arricchita proprio dal candidato sindaco che ha ammesso l’esigenza della ricerca di nuovi spazi aggregativi per i più giovani.

Infine l’intervistato ha concluso parlando dei luoghi da valorizzare a Savona, ma soprattutto di uno studentato che potrebbe diventare un vero e proprio fiore all’occhiello per la città della Torretta.

È terminata in questa maniera l’intervista a Marco Russo, candidato sindaco sostenuto dal Partito Democratico, da altre liste di centrosinistra e dalla propria civica personale. L’aspirante primo cittadino è apparso ottimista sul fatto di riuscire a strappare la carica amministrativa già al primo turno grazie ad un ottimo riscontro successivamente alla chiamata alle urne di domenica e lunedì prossimo.