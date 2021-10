Savona 2021, le 4 liste per Marco Russo: “Non ci interessano le poltrone, noi siamo a disposizione del candidato sindaco o e della città”

Savona. “Da altre parti sono più concentrati sui nomi da mettere in giunta e sulla spartizione delle poltrone. A noi tutto questo non interessa. La nostra alleanza è interamente composta da donne e uomini che si sono messi a disposizione disinteressatamente, senza chiedere nulla in cambio”. Lo affermano i rappresentanti delle quattro liste che sostengono la candidatura di Marco Russo, Patto Per Savona, Riformiamo Savona, PD-Articolo Uno e Sinistra per Savona.

“In questi giorni tutti i candidati delle nostre liste e i tantissimi amici, volontari e attivisti che hanno aderito al progetto di Marco Russo stanno profondendo il massimo sforzo per garantire il successo al ballottaggio del nostro candidato sindaco. Fin dall’inizio Marco Russo ci ha chiamati a confrontarci su una visione di città e su un progetto che ne prendesse in esame i problemi concreti e individuasse le soluzioni necessarie. Abbiamo da subito condiviso l’idea che fosse necessario ripartire dal principio stesso di comunità, ricostruendo le modalità di partecipazione dei cittadini alle scelte dell’amministrazione. Per questo abbiamo lavorato sul territorio, nei quartieri, con le associazioni”.

“Il risultato del primo turno ci ha confermato che abbiamo seguito la strada giusta. Ma il nostro lavoro sarà finito solo dopo che Marco Russo sarà eletto sindaco di Savona. Solo così potremo cominciare concretamente a lavorare alla realizzazione del nostro progetto che è l’unico vero motore del nostro agire”.

“Tutti noi abbiamo piena fiducia nel nostro candidato sindaco, lo riconosciamo come garante dell’intera alleanza e siamo sicuri che, quando sarà il momento, opererà le scelte più opportune per l’interesse della città. Da noi non c’è spazio per i ricatti o per condizioni da porre, non pensiamo a noi stessi, pensiamo tutti alla nostra città”, concludono.