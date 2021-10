Savona 2021, il Pd contro Toti: “Centro destra senza proposte. Avete bisogno di garantire poltrone per blindare i voti”

Savona. “In questi giorni si ascoltano parole lontane 50 km dalla nostra città, dalla conoscenza dei suoi problemi. Dopo essersi dimenticato di Savona per cinque anni il Presidente Toti sentendosi franare la terra sotto i piedi, scade e affonda nella campagna più becera di bassa qualità. Ci domandiamo cosa pensi il candidato Schirru quando vede messaggi e post associati al suo account social di tale nefandezza, falsità e certamente non adeguati al profilo di autorevolezza di chi si candida ad amministrare una città come Savona”. A dirlo sono i Dem savonesi in merito alle parole del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

“Dopo il disastro lasciato dalla giunta di centrodestra e che in questi anni insieme a tutti i compagni dell’opposizione da Italia Viva ai 5 stelle, abbiamo combattuto sul merito con proposte e interventi che spesso hanno permesso alla città di stare in piedi, c’è chi ha ancora il coraggio di rimbalzare lo sguardo all’indietro certificando l’assenza di idee proprie e progetti per la città rispetto a un progetto innovativo per metodo e contenuti che il Partito Democratico ha portato avanti con Marco Russo e con moltissimi cittadini intorno a lui”.

“La differenza la facciamo noi, che guardiamo al futuro, insieme ai candidati delle liste, in un clima di serenità e di attenzione rispetto ai problemi della città. La differenza la facciamo noi che non abbiamo certo bisogno di blindare i voti di qualcuno con la garanzia di una poltrona. La differenza la facciamo noi che in questi giorni siamo in mezzo a voi per affrontare quest’ultimo miglio che ci porterà a cambiare finalmente la città da dentro. E insieme, finalmente, con competenza, idee senza mai più sottrarsi dall’ascoltare e dal condividere con i nostri cittadini”.