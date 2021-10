Savona 2021, gli under30 del centro sinistra: “Russo è la svolta, ha avuto il coraggio di scommettere sui giovani”

Savona. “Abbiamo scelto di candidarci a sostegno di Marco Russo perchè siamo convinti che la sua candidatura rappresenti la svolta di cui Savona ha bisogno”. A dirlo sono i giovani candidati consiglieri delle liste Sinistra per Savona, Patto per Savona, RiformiAMO Savona e Partito Democratico.

“Marco Russo, infatti, non ha solo presentato un programma capace di rilanciare Savona ma ha anche avuto il coraggio di scommettere su tanti giovani candidati – proseguono i giovani del centro sinistra -. Questa scelta è stata chiaramente sostenuta e condivisa dai savonesi. Sono oltre mille, infatti, le preferenze ricevute da noi candidati under 30. E, in caso di vittoria al ballottaggio di domenica 17 e lunedì 18 ottobre, Savona avrebbe uno dei consigli comunali più giovani della sua storia recente, con almeno due ragazze e due ragazzi sotto i trent’anni tra gli eletti”.

“Una vera e propria ondata di rinnovamento che permetterebbe a noi giovani non solo di essere adeguatamente rappresentati nelle istituzioni comunali, ma di avere anche la possibilità di portare

avanti le nostre istanze e i nostri progetti – sottolineano -. Si tratta di un dato estremamente significativo che racconta in modo chiaro e netto la grande domanda di cambiamento che esce da queste elezioni amministrative e la responsabilità della futura amministrazione verso le ragazze e i ragazzi savonesi”.

“Una città a misura di giovane è a portata di mano e, al fianco di Marco Russo, sarà in prima linea una nuova generazione pronta a fare la sua parte e ad assumersi le sue responsabilità come parte

attiva della vita amministrativa”, concludono.

I FIRMATARI

Leonardo Barcellini – Patto per Savona

Luca Burlando – Partito Democratico

Matteo Carlevarino – Partito Democratico

Massimiliano Carpano – RiformiAMO Savona

Marco Caudullo – RiformiAMO Savona

Beatrice Cosa – RiformiAMO Savona

Tommaso Cospito – Partito Democratico

Axel Emiliano Galli – Patto per Savona

Luigi Lanza – Sinistra per Savona

Aurora Lessi – Partito Democratico

Elena Ottonello – RiformiAMO Savona

Viola Pastorino – RiformiAMO Savona

Maria Adele Taramasso – RiformiAMO Savona

Gabriele Tocchi – RiformiAMO Savona

Veronica Valenti – Partito Democratico