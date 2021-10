Savona 2021, Azione entra in consiglio comunale con Carpano e Taramasso

Savona. L’elezione di Marco Russo a sindaco di Savona porterà i due candidati di Azione, Massimiliano Carpano e Adele Taramasso, in consiglio comunale.

“Azione ci ha creduto fin dall’inizio. La natura riformista e pragmatica del partito guidato da Carlo Calenda ha trovato piena espressione nella lista a sostegno di Marco Russo Sindaco di Savona: con il lavoro e l’impegno di tutti oggi i risultati sono arrivati. I nostri candidati in appoggio alla lista Riformiamo Savona per Marco Russo, hanno confermato al ballottaggio gli ottimi risultati già ottenuti al primo turno. Su quattro candidati che entrano nel consiglio comunale, due sono di Azione. I cittadini hanno dato fiducia al lavoro serio e appassionato di giovani donne e uomini che cercano di dare concretezza alla visione della città in cui vorrebbero vivere nel loro futuro. Azione rivolge un pensiero di gratitudine a tutti i savonesi che hanno scelto di sostenerci e hanno visto nel nostro progetto per Savona un’occasione di crescita. Una Savona che mira a proporsi e stabilirsi come modello per l’intera provincia ripartendo dal lavoro, dall’ambiente, dal turismo e dalle politiche giovanili e culturali”, dicono da Azione.

Il senatore Matteo Richetti commenta così i risultati ottenuti: “Azione in queste amministrative ha messo in campo tutta la propria forza e il proprio lavoro. Lo straordinario risultato raggiunto dalla lista Riformiamo Savona è frutto del grande impegno del nostro partito e dei nostri candidati. I cittadini hanno eletto due nostri candidati in consiglio e ora é il momento di lavorare con serietà per la città”.

E queste sono le parole di Roberto Donno, coordinatore regionale di Azione: “Riformiamo Savona ha ottenuto un risultato straordinario. Una lista a cui Azione ha lavorato fin da subito, esprimendo convintamente l’appoggio a Marco Russo, l’unico candidato credibile e con un progetto serio per la città. I nostri candidati di Azione, Massimiliano Carpano e Adele Taramasso, sono stati eletti in consiglio dai cittadini savonesi, a loro vanno le mie congratulazioni e il mio augurio di buon lavoro: non è il tempo di proclamarsi vincitori ma di iniziare fin da subito a lavorare seriamente per questa città”.