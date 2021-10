Savona. Si è conclusa al “grido” di “El pueblo unido jamás será vencido” e cioè “Il popolo unito non sarà mai sconfitto” la (prima) festa per la vittoria di Marco Russo alle elezioni comunali di Savona. Come sottolinea il direttore editoriale di IVG.it, Sandro Chiaramonti, la citazione di una delle più note canzoni legate al movimento Unidad Popular e alla presidenza di Salvador Allende, morto nel golpe cileno, è “finalmente qualcosa di sinistra”.