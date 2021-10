Savona 2021, al ballottaggio Savona Popolare appoggia Schirru: “Proposte più credibili e appropriate”

Savona. Anche la lista di Savona Popolare, come quella di Andare Oltre, sostiene l’idea politica di Angelo Schirru in vista del ballottaggio che si terrà a Savona domenica 17 e lunedì 18 ottobre. A dirlo è il sottosegretario di Stato alla salute Andrea Costa, leader di Liguria Popolare.

“Nessuno ci ha chiesto apparentamenti. Sosterremo Schirru – è il commento di Andrea Costa -. A nome di Liguria Popolare, ringrazio Lega e Fratelli d’Italia, e i rispettivi coordinatori regionali in Liguria Edoardo Rixi e Matteo Rosso, per le parole di stima che dimostrano attenzione e sensibilità nei confronti del progetto di Savona Popolare. Confermo che ad oggi nessuno ci ha manifestato la volontà di fare apparentamenti, nei confronti dei quali saremmo stati d’accordo a sostegno di Schirru”.

“Premesso questo – aggiunge il leader di Liguria Popolare -, appoggeremo il candidato sindaco Angelo Schirru perché, tra le proposte ancora in campo, risulta essere la più credibile e appropriata per il futuro di Savona. Colgo l’occasione per ringraziare il nostro candidato sindaco Francesco Versace e la sua squadra di candidati per l’impegno, la passione e la forza delle idee. Grazie per aver creduto che una nuova idea di politica, concreta e vicina al cittadino, fosse possibile. Nonostante il risultato, l’esperienza di Savona Popolare continuerà e sarà aperta a tutti i cittadini che vorranno contribuire al bene comune” conclude il sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa.