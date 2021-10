Sanità, Pastorino (LC): “Lunghe liste d’attesa per terapie per bambini con disabilità”

Liguria. Il gruppo di Linea Condivisa in consiglio regionale “da tempo insiste, con la giunta, che persistono liste d’attesa molto lunghe sia per il riconoscimento formale della disabilità dei bambini sia per quanto riguarda le necessarie terapie. Questa situazione determina, per chi se lo può permettere, il ricorrere a prestazioni private per garantire quei livelli essenziali di assistenza ai propri figli, che dovrebbero essere garantite invece dalle prestazioni pubbliche”.

“Comprendiamo la rabbia e la frustrazione dei genitori che chiedono alle istituzioni, giustamente, un cambio di rotta – dichiara il capogruppo di Linea condivisa Gianni Pastorino – Circa quindici giorni fa abbiamo scritto ad Alisa per richiedere spiegazioni sui tempi di accertamento della disabilità per bambine e bambini, ricevendo come risposta che, la stessa Alisa, riconosceva una situazione particolarmente complessa proprio nell’area della Asl 3, in cui i tempi di attesa erano di gran lunga superiori rispetto a quelli del resto del territorio regionale”.

“Come Linea Condivisa apprendiamo inoltre, positivamente, che martedì mattina, a partire dalle 9.30, in piazza De Ferrari a Genova, ci sarà un’iniziativa che vuole aprire un focus, porre l’attenzione, sulla situazione relativa alla disabilità, sul suo riconoscimento e sulle cure per intervenire in una situazione in cui, le famiglie, risultano essere allo stremo. Da sottolineare, purtroppo, come la pandemia abbia raddoppiato, in questi quasi due anni, le liste d’attesa, già di per sé lunghe”.

“Come consigliere regionale cercherò, insieme a tutte le forze che si rendano disponibili, di organizzare un’interlocuzione serrata con la giunta e con l’assessorato alla Sanità, proprio su questi temi”, assicura il consigliere regionale Gianni Pastorino.