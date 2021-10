Finale Ligure. “L’agroalimentare, il settore enogastronomico e le filiere agricole rappresentano per la Liguria e il savonese il volano per la ripartenza e il rilancio della nostra economia. Lo dicono numeri e le opportunità di sviluppo da qui ai prossimi anni, penso ai 7 mln di euro in più all’anno legati ai bandi del Psr così come altri canali di finanziamenti riservati al comparto e al filone green”.

Lo ha detto oggi pomeriggio il vice presidente della Regione Liguria e assessore Alessandro Piana, a margine dell’inaugurazione del Salone dell’Agroalimentare Ligure a Finalborgo.

“Il settore agricolo ha fornito una grande risposta nel corso dell’emergenza Covid e nella fase iniziale di ripresa. Nel suo complesso rappresenta una fetta considerevole del Pil regionale, senza contare i dati sull’occupazione: nel 2017 erano 8.700 gli addetti nell’agricoltura, oggi sono circa 14mila, quasi raddoppiati, un trend sul quale si inseriscono le iniziative portate avanti da Regione e altri enti settoriali, a cominciare dalle scuole, dalla formazione professionale e da corsi specifici dedicati ai prodotti locali del territorio e alle eccellenze enogastronomiche” aggiunge Piana.

E in occasione della prima giornata dell’atteso ritorno del Salone dell’Agroalimentare, l’assessore Piana ha voluto lanciare un messaggio alle imprese agricole e agli operatori del settore: “Ci sono 7mln di euro in più ogni anno per i bandi del Piano di Sviluppo Rurale, opportunità che le aziende devono saper cogliere con progetti di sviluppo e capacità procedurali, fermo restando le indicazioni dell’Unione Europea alle quali bisogna far riferimento: ricambio generazionale, quindi massima attenzione ai giovani e alle imprese under 35, così come le tematiche di sostenibilità e compatibilità ambientale, lavorando anche maggiormente sul recupero e riutilizzo delle aree rurali”.

“Il savonese e il territorio ligure hanno fame di investimenti, le risorse sono essenziali per il nostro tessuto di piccole imprese: tecnologia e innovazione per essere competitivi e forti sui mercati di riferimento, conducendo al tempo stesso una battaglia sui fenomeni di concorrenza sleale che ancora penalizzano le nostre produzioni”.

“Credo che ci siano tutte le condizioni e gli strumenti per guardare al futuro con fiducia: la Regione Liguria farà la sua parte a sostegno delle imprese e del settore agricolo, anche con una più sostenuta promozione essenziale per l’appeal turistico” conclude Piana.