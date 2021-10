Savona. “Una grande avventura politica, ma anche umana”. Così il consigliere regionale Ferruccio Sansa sulla vittoria alle elezioni di Savona del candidato Marco Russo.

“Questa sera Marco Russo sale da Sindaco le scale del Municipio, ma non sarà solo. Avrà accanto tutti noi. E saremo insieme con lui per tutti gli anni del suo mandato. Sarà un’esperienza impegnativa, ma ce la farà perché a guidarlo sono passione e competenza. Ha vinto un’idea di Savona che ritrova la sua identità – la solidarietà, l’impegno civile e politico, il coraggio – e propone un’idea di futuro aperta al mondo”, spiega Sansa.

“Ha vinto una proposta inedita – civica, ma sostenuta da forze politiche – che può essere un modello per altre città d’Italia. Ha vinto un candidato che ha saputo costruire una propria fisionomia precisa. Ha vinto un progetto partecipato, nato dopo centinaia di incontri con la gente. Ha vinto una squadra affiatata che si è formata strada facendo”.

“Hanno vinto anche le forze politiche – la Lista Sansa è stata tra i primissimi a crederci e a sostenere Russo – che hanno dato il loro appoggio, hanno fornito idee, hanno saputo rispettare l’autonomia del candidato e del suo Patto civico con i savonesi. Ha vinto anche l’esperimento di un nuovo centrosinistra cominciato con le elezioni regionali del 2020. Una coalizione che è stata il seme di questa vittoria perché puntava sull’unità, ma non fine a se stessa. Un’unione prima di tutto di progetti, intenti e speranze. Di donne e uomini scelte, appunto, per passione e competenza più che per appartenenza. Da quell’esperienza i partiti hanno cominciato a dare il meglio di sé, hanno ritrovato il loro ruolo”.

“E’ soltanto l’inizio: adesso Russo dovrà scegliere una squadra che rifletta questo spirito nuovo e innovativo. Che sappia raccogliere il meglio delle forze che l’hanno sostenuto proponendo figure nuove (essere nuovi non è questione semplicemente anagrafica, ma di spirito, di storia personale). Oggi è soltanto l’inizio perché l’esperienza di Savona ci indica la strada per affrontare le sfide di Genova e di La Spezia della prossima primavera. E segna la via anche per il resto dell’Italia, dove si vorranno proporre esperienze capaci di unire uno spirito civico e una tradizione politica”, conclude Sansa.

Marco Russo eletto sindaco di Savona

Il consigliere regionale Roberto Arboscello: “Marco Russo sindaco di Savona è una grande vittoria della concretezza e della determinazione, contrapposta agli slogan del centrodestra. Un’affermazione netta in tanti quartieri, anche periferici. Da Savona può ripartire anche il Partito Democratico e del centrosinistra unito per contrastare il Governo regionale di Toti. Per il Capoluogo inizia subito una nuova fase, con un progetto serio e di prospettiva, con molte competenze da mettere in campo”.

E grande soddisfazione è stata espressa anche dal gruppo consiliare Linea Condivisa: “Il risultato ottenuto da Marco Russo dimostra come una candidatura maturata dalla società civile, – dichiara il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino – che è riuscita ad instaurare un dialogo con le forze politiche, ascoltando diverse idee e suggerimenti, sia in grado, oggi, di prendersi la città della Torretta. Ed è riuscita a farlo già due settimane fa, ribaltando i pronostici, e oggi confermando interamente il proprio consenso in città”.

“Con il successo di Russo si potrà dar vita ad un progetto di rinnovamento sociale, urbanistico e logistico della città, oltre a mandare un messaggio politico molto forte al centrodestra, in vista delle prossime elezioni amministrative. È un segnale importante e significativo in vista delle votazioni a Genova e La Spezia, che si terranno nel 2022 – prosegue il consigliere regionale Gianni Pastorino –. Solo un anno fa, nel comune di Savona, la coalizione regionale di Toti vinceva, e a fronte di un’opposizione costruita anche con il Movimento Cinque Stelle, riuscendo ad ottenere un vantaggio di circa 200 voti. In un anno tutto è cambiato (nonostante la posizione politica per noi non condivisibile del Mov5Stelle che non ha aderito e appoggiato la candidatura di Russo) e un movimento civico, progressista e di centrosinistra riprende la città di Savona”.

Per il consigliere regionale di Linea condivisa Gianni Pastorino il successo di Savona è “di buon auspicio per le amministrative del 2022, per mandare a casa il sindaco di Genova Bucci e il sindaco di La Spezia Peracchini”.

Il capodelegazione del Pd al Parlamento europeo, Brando Benifei, commenta: “Oggi è una bella giornata per Savona e per la Liguria e una brutta giornata per Toti e per la destra. Marco Russo ha vinto con una coalizione ampia e credibile e ha battuto una destra litigiosa, divisa su tutto, che litiga per il potere tanto a Savona quanto nel resto della Liguria, senza nessuna visione per il futuro dei nostri territori e della nostra Regione, che infatti inizia a dire basta anche nelle urne. A Marco Russo e a tutta la squadra che amministrerà con lui Savona nei prossimi cinque anni i migliori auguri di buon lavoro e un impegno di piena e proficua collaborazione”.

Il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del Gruppo PD al Senato e Commissario Provinciale del PD a Savona, commentando il risultato elettorale del ballottaggio: “La vittoria di Marco Russo a Savona è importante e bella. Dopo anni il centrosinistra torna a governare un Comune capoluogo in Liguria. Da qui si può ripartire con la stessa capacità di pensare al futuro, proponendo una idea di città e con la stessa larga alleanza di centrosinistra e civica, sulla cui unità si è costruito questo successo”.

Il gruppo “Il Rosso non è il nero” saluta “con estrema soddisfazione l’elezione di Marco Russo a sindaco di Savona. Siamo infatti stati tra i primi che hanno sostenuto convintamente la sua candidatura e ci siamo fortemente impegnati affinché egli avesse l’appoggio di tutta la sinistra, contribuendo fattivamente alla elaborazione del progetto di forte rinnovamento presentato agli elettori. Il grande successo che Russo ha avuto al ballottaggio, aumentando addirittura di 2000 voti il già brillante risultato del primo turno, dimostra inequivocabilmente che i savonesi hanno creduto in questo progetto di cambiamento e se ne sono fatti interpreti e sostenitori”.

“Spetta ora a Russo ed all’intera coalizione operare con serietà ed impegno per non deludere le aspettative e, in primo luogo, per recuperare all’impegno civile e politico quella grande parte di elettorato che, delusa o sfiduciata, non si è recata a votare. Da parte nostra continueremo a sostenerlo nel grande sforzo che sarà necessario per portare ad attuazione le proposte progettuali che abbiamo elaborato e ridare a Savona una forte prospettiva di vero e proprio risorgimento sociale e culturale che la riporti ad essere una città produttiva e accogliente”.