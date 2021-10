Russo chiede scusa a Meles: “Un errore di una campagna elettorale costruttiva”

Savona. “Mi scuso con Manuel Meles per gli attacchi che uno dei miei candidati gli ha rivolto nei giorni scorsi”. A dirlo è il candidato del centro sinistra Marco Russo durante il confronto organizzato da IVG tra i due contendenti della poltrona di Palazzo Sisto.

La scorsa settimana Stefano Bosio, candidato consigliere della lista Patto per Savona, aveva pubblicato un post sulla sua pagina Facebook in cui rivolgendosi al candidato sindaco pentastellato scriveva: “Piccoli Di Maio crescono. Meles il giovane politico di professione che combatte i vecchi politici di professione. In pratica una lotta interna alla casta. Ma trovarsi un lavoro come facciamo tutti?”.

Immediata la replica sui social di Meles: “Questi insulti non colpiscono me, ma feriscono le persone che hanno aderito a un progetto politico e che ci hanno messo la faccia ed è uno schiaffo a quelle 2.448 persone che hanno creduto in me, in noi e nelle nostre idee”.

E ancora si legge nel post: “Il livore vi fa male e vi porta anche fuori strada, fare il consigliere comunale, peraltro per 5 anni, durata di un mandato, significa ‘incassare’ qualche centinaio di euro a trimestre, spesso peraltro donati o utilizzati per autofinanziare l’attività che facciamo, non sono certo io ad aver avuto come candidato nelle liste a mio sostegno un ex consigliere comunale che nel 2012 beccammo chiedere a un presidente di fare più sedute perché “non guadagniamo un c@xx0”. Personaggio che ora rientrerà in pompa magna. Quindi meglio che queste persone si guardino chi sono i compagni di viaggio che hanno e che si troveranno vicini di seggio”.

Un comportamento, quello di Bosio, che rischia di mettere in cattiva luce tutta la lista. Un gesto, quindi, che potrebbe costare caro allo stesso candidato sindaco in occasione del ballottaggio del 17 e 18 ottobre in termini di voti persi tra l’elettorato pentastellato: “E’ stato sbagliato perché non si offendono le persone, è un incidente in una campagna elettorale in cui abbiamo sempre avuto rispetto”.

Ma Schirru, il candidato dello schieramento di centro destra, non ci sta e ribatte: “Io sono stato attaccato ripetutamente all’inizio”. La palla passa immediatamente a Russo che la coglie al volo per pungere Schirru sul contenuto dei post sulla sua pagina Facebook: “Lei dovrebbe leggere i suoi post sui social”.

IL POST DI MANUEL MELES