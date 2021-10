RunRivieraRun HalfMarathon, stop alla circolazione durante la gara: ecco i comuni interessati

Finale Ligure. In occasione del ritorno della RunRivieraRun HalfMarathon, la classicissima delle mezze maratone liguri che si terrà domenica 24 ottobre, con ordinanza della Prefettura di Savona è stata disposta la sospensione temporanea della circolazione, per il giorno 24 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 12 circa, di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia, nelle strade extraurbane interessate dal percorso della gara podistica agonistica.

Il tracciato, che prende il via da Varigotti, località Malpasso, a Finale Ligure va a toccare tutti i caratteristici borghi della città rivierasca (Varigotti, Finalmarina, Finalpia, Finalborgo) per poi affrontare il lungomare passando per Borgio Verezzi e Pietra Ligure, con attraversamento del suo centro storico, e concludersi a Loano, sviluppandosi nel suo centro storico per arrivare al porto di Marina di Loano, in questa bellissima location.

Sarà quindi sospesa la circolazione per sessanta minuti dal passaggio della macchina recante il cartello di inizio gara a quello della macchina recante i cartello di fine gara o comunque fino a cessate esigenze, che saranno indicate dal passaggio del veicolo recante il cartello mobile “fine gara”, per tutto il tratto di strada interessato.

Prima dell’inizio della manifestazione è sospesa la circolazione di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia anche per un ulteriore periodo non superiore a 15 minuti nella località di partenza della competizione, al fine di permettere il raggruppamento dei partecipanti e l’avvio della gara in sicurezza.