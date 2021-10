RunRivieraRun Half Marathon, Lolkurraru fa il bis

Quello della RunRivieraRun Half Marathon è stato un grande ritorno.

La decima edizione della classica ligure, che collega un pezzo meraviglioso della riviera savonese da Finale Ligure a Loano, ha visto quasi 700 corridori portare a termine la loro fatica sui 21,097 km del tracciato. Una domenica tipicamente autunnale ha salutato la corsa e forse il vento ha influito sulle prestazioni dei migliori, salvaguardando ancora una volta i record della manifestazione.

La prova ligure ha premiato i corridori kenyani della Run2gether, sodalizio austriaco che raccoglie fondi in beneficienza. Per la prima volta si è registrato il bis del campione uscente, il kenyano Lengen Lolkurraru che in 1h06’03” ha confermato di avere un feeling particolare con la corsa, ma che ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per liberarsi della resistenza del connazionale Erick Riungu (Atl.Saluzzo) che ha chiuso a soli 16”. Sorpresa al terzo posto con un italiano che si è brillantemente inserito nella pletora di corridori kenyani: si tratta di Federico Maione (Multisport Cantù 2012) che ha chiuso in 1h07’28” battendo gente più accreditata.

Ci si attendeva il record dalle donne, considerando i primati d’iscrizione delle principali atlete, invece a Theresiah Kwambocha Omosa è stato sufficiente correre in 1h14’21” per aggiudicarsi la vittoria, tempo che oltretutto le ha consentito di chiudere sesta assoluta. Alle sue spalle l’altra kenyana Esther Wangui Waweru (Sport Project Vco) in 1h19’25” e Alice Franceschini (Atl.Spezia Duferco) terza in 1h22’22”.

Detto che “La Regina Relay Half Marathon” la mezza a coppie ha premiato Diego Testa e Khalid Ghallab in 1h21’35”, la RunRivieraRun va in archivio ritrovando il suo posto nel calendario italiano grazie anche al forte sostegno ricevuto dalle autorità dei comuni attraversati e dalle comunità del territorio che hanno fortemente spinto perché la corsa tornasse dopo l’anno di stop. I grandi riscontri di partecipazione danno nuovo stimolo per andare avanti, confermando la RunRivieraRun come uno dei principali eventi della stagione podistica ligure e non solo.