Ruby Ter, Bagnasco (FI): “Assoluzione piena rende giustizia a Berlusconi”

Liguria. “L’assoluzione piena nel filone senese del processo Ruby Ter ‘perché il fatto non sussiste’ rende giustizia al presidente Berlusconi. Ricordiamo tutti il prezzo politico ingiustamente pagato dal fondatore e leader di Forza Italia per tutto il fango e le menzogne di cui è stato ricoperto sin dalla sua discesa in campo”. E’ quanto dichiara Carlo Bagnasco, coordinatore regionale di Forza Italia.

“La tenacia, la forza e la determinazione di Berlusconi – spiega – sono stati elementi fondamentali affinché si potesse arrivare alla verità”.

“L’assoluzione a Siena è l’ennesima vittoria giudiziaria del fondatore di Forza Italia e, contestualmente, l’ennesima sconfitta di quell’antiberlusconismo mediatico-giudiziario che ha inquinato per anni la vita democratica del nostro Paese” conclude Bagnasco.