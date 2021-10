Rubano in bar e all’interno delle auto parcheggiate: arrestati dai carabinieri a Loano

Loano. Ieri sera i carabinieri della stazione di Loano, supportati dai loro colleghi di Borghetto, hanno arrestato due 40enni italiani, pregiudicati. Il doppio fermo è avvenuto al termine di un’attività di indagine mirata e in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Savona: devono rispondere dell’accusa di furto aggravato in concorso.

L’indagine ha preso le mosse da due distinti episodi di furto avvenuti a Loano il 15 ed il 19 agosto scorsi ai danni di un bar del centro e di alcune auto parcheggiate.

I due sono ritenuti essere i presunti autori del furto ai danni di un bar del centro cittadino: dopo aver rotto la vetrina di ingresso, i due si sono appropriati dei 60 euro contenuti nel registratore di cassa e poi si sono dati alla fuga. Dopo un breve inseguimento, i militari sono riusciti a bloccarli.

La ricostruzione dei fatti e le successive indagini hanno poi permesso di identificare con certezza i due pregiudicati, che sono stati anche riconosciuti da alcuni testimoni.

Al termine delle attività di indagine, i due sono stati trasferiti e associati presso il carcere di Genova Marassi, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il fenomeno dei furti negli esercizi pubblici nel periodo estivo ha colpito particolatmente i territori di Loano e Borghetto. Molto spesso a fronte di un magro bottino costituito dal fondo cassa, i danni subiti erano ingenti.

L’operazione odierna e l’arresto di un altro italiano dedito ai furti seriali negli esercizi commerciali, avvenuto poco tempo fa, ha permesso di fare piena luce sugli episodi assicurando alla giustizia gli autori.