Rotary e Rotaract di Savona insieme per la ricerca contro tumore al seno e poliomielite

Savona. Il Rotaract Club Savona, in collaborazione con l’omonimo Rotary Club padrino comunicano di aver aderito alla campagna di prevenzione per il tumore al seno organizzata dall’Airc per diffondere la causa e distribuire le spille Airc con una offerta minima di 2 euro.

Sarà anche l’occasione propizia per sostenere la battaglia mondiale del Rotary International per debellare la poliomielite #EndPolioNow.

L’appuntamento è per sabato 23 ottobre dalle 15 alle 19 in corso Italia angolo via Paleocapa.