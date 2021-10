Ritorno delle scuole Celesia a Finalborgo: ordine del giorno in Consiglio comunale

Finale Ligure. Dopo anni di incontri, impegni e discussioni per riportare la scuola elementare Celesia a Finalborgo, dopo l’incontro del luglio 2020 quando il sindaco Frascherelli e gli assessori Guzzi e Brichetto hanno informato il Comitato sulla volontà della giunta comunale di non riportare la scuola primaria a Finalborgo, dopo la raccolta di oltre 800 firme di persone che hanno espressamente richiesto di riportare le scuole nel Rione, la discussione approda ora in Consiglio comunale con la discussione di uno specifico ordine del giorno.

“Dopo aver appreso che l’amministrazione intenderebbe ampliare la struttura scolastica esistente a Finalmarina per trasferire e accorpare definitivamente il plesso Celesia in via Brunenghi, utilizzando gli spazi ex area Passeggi, molti genitori e cittadini di Finale ci hanno contattato per esprimere il loro disappunto e dispiacere per questa non-volontà di riportare la storica scuola a Finalborgo, sempre presente nel rione da moltissimi anni” afferma il Comitato finalese.

“In tanti ci hanno chiesto di continuare a richiedere che la scuola, trasferita 8 anni fa per dare spazio e aule al Liceo Issel e non perdere una importante scuola superiore, venga ricollocata nel Rione”.

“Da qui è nata la petizione, a cui hanno aderito oltre 800 persone; i firmatari non sono solo i genitori e i parenti degli oltre 100 bambini che compongono il Plesso Celesia (trasferito provvisoriamente presso la struttura di Via Brunenghi), ma anche tanti, tantissimi simpatizzanti, ex allievi, finalesi e abitanti di Orco Feglino, che hanno compreso l’importanza dell’azione e la bontà della battaglia del Comitato”.

“Non è semplice raccogliere oltre 800 firme in un periodo di isolamento da Covid. Se ciò è avvenuto è perché tante persone hanno il desiderio e la volontà di riportare la scuola a Finalborgo”.

E ancora: “L’amministrazione non può ora essere sorda e indifferente a tale richiesta, visto l’alto consenso dei cittadini. La chiara volontà di oltre 800 persone non può e non deve essere inascoltata. Inoltre vogliamo far comprendere a questa amministrazione, che la soluzione di accorpare la scuola Celesia a quella di Finalmarina in via Brunenghi non porterebbe benefici agli studenti stessi. Anzi, causerebbe una situazione di aggravamento delle problematiche attuali di traffico, parcheggi, congestionamento quotidiano della principale e unica arteria tra Marina-Borgo-Feglino-autostrada, inquinamento e poca possibilità di autonomia dei bambini”.

“Inoltre si verrebbe a formare un complesso scolastico di oltre trecento bambini, con situazioni di assembramento ed affollamento difficilmente gestibili”.

“Ci aspettiamo un cambio di direzione, il rispetto di quanto per anni discusso e auspicato”.

“Disponibili a qualunque discussione e coinvolgimento nelle scelte, ma la base della richiesta dei firmatari, dei genitori e degli alunni è unica e chiara: riportare la scuola primaria Celesia a Finalborgo” conclude il Comitato, che proseguirà la sua battaglia.