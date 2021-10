Rigenerazione urbana, messa in sicurezza e viabilità: dalla Regione oltre 3mln per il savonese

Regione. La Giunta regionale ha deliberato oltre 3 milioni di finanziamenti per realizzare progetti di rigenerazione urbana, per la messa in sicurezza e per il miglioramento della viabilità nella provincia di Savona.

Per quanto concerne la rigenerazione urbana oltre 1,3 milioni di euro per realizzare i seguenti interventi:

• Il Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena ha ottenuto un co-finanziamento di 150 mila euro per la riqualificazione di un’area degradata di via Maggiore, con la realizzazione della piazza e la sistemazione del verde pubblico.

• Il Comune di Roccavignale, grazie al contributo di 175 mila euro, effettuerà la riqualificazione ed abbatterà le barriere architettoniche in Piazza Madonna degli Angeli e realizzerà la nuova pavimentazione.

• Al Comune di Tovo San Giacomo, verranno erogati 75 mila euro per la riqualificazione architettonica e funzionale degli spazi pubblici di connettivo interni alla frazione storica di “Case Boragni”.

• Il Comune di Villanova di Albenga effettuerà un intervento di riqualificazione dell’area antistante al campo sportivo con la realizzazione di parcheggi ed interventi di arredo urbano, con oltre 158 mila euro di fondi regionali.

• Il Comune di Bardineto ha ottenuto un contributo di 200 mila euro per effettuare interventi di valorizzazione di spazi pubblici di piazza Frascheri, che comprende il rifacimento della pavimentazione, dell’illuminazione ed il ripristino delle facciate dell’edificio comunale Barnedei e del bocciodromo.

• Al Comune di Noli verranno erogati 200 mila euro per la realizzazione del primo lotto di intervento della passeggiata pedonale del tratto compreso tra Bagni Monique e Bagni La Spiaggia.

• Il Comune di Laigueglia procederà ad un intervento di riqualificazione della passeggiata a mare “Libero Badarò”, che prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’implementazione di una nuova illuminazione led, grazie al contributo regionale di 200 mila euro.

• Il Comune di Murialdo effettuerà interventi di rigenerazione urbana di un’area destinata ad eventi ed aggregazione, grazie al contributo di 180 mila euro.

• Il Comune di Calice Ligure ha ottenuto un finanziamento di 200 mila euro per la realizzazione del primo lotto dell’intervento di recupero e restauro conservativo della “Casa del Console” da destinare a spazio museale.

“Abbiamo delineato un programma di rigenerazione urbana triennale per dare un nuovo volto alla Liguria, migliorare la vivibilità del territorio e la sua attrattività a livello turistico” afferma l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola.

“Abbiamo deliberato il primo lotto di finanziamenti, i progetti presentati dai Comuni che non sono stati finanziati in questa prima fase, potranno comunque accedere ad altre fonti di finanziamento: saranno inseriti, infatti, in un programma triennale, che verrà sviluppato tramite una piattaforma informatica che sarà operativa dalla primavera del 2022. Regione Liguria si impegna nei prossimi anni a proseguire a finanziare tali interventi con fondi già individuati, senza trascurare la ricerca di risorse anche sulla Programmazione Comunitaria ed il Recovery Plan”.

Sono stati deliberati, inoltre, i seguenti interventi per la difesa del suolo:

Comune di Cengio – Sistemazione della parete rocciosa a Nord di via Roella – 1 Lotto € 630.000,00

Infine, sono stati deliberati i seguenti finanziamenti per interventi alle infrastrutture:

Comune di Cengio – manutenzione straordinaria piattaforme stradali – varie vie del territorio comunale € 164.250,00

Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena – lavori di messa in sicurezza e miglioramento della viabilità interna e di quella di accesso al borgo rurale € 352.088,01

Provincia di Savona – Sp 51 – lavori di consolidamento e messa in sicurezza ponte al km 2+796 € 342.000,00

Comune di Mallare – lavori di manutenzione straordinaria opere di sostegno strada comunale in loc. Bertoni € 26.190,00

Comune di Millesimo – realizzazione rotatoria centro abitato € 188.280,86

Comune di Piana Crixia – interventi di manutenzione straordinaria con riqualificazione piattaforma stradale in loc. Braie e Gorra € 89.550,00.

“Si tratta di interventi molto importanti – spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture e Protezione civile Giacomo Giampedrone – per la messa in sicurezza, la resilienza del territorio ed il miglioramento della viabilità. Un lavoro che nasce dalle esigenze che ha espresso direttamente il territorio e che noi abbiamo intercettato, a seguito di un lungo percorso di ascolto e confronto con gli Enti interessati. I primi interventi di protezione civile non avvengono durante le emergenze, ma ben prima nella programmazione degli investimenti per la messa in sicurezza complessiva del territorio e il suo miglioramento infrastrutturale”.