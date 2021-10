Riconoscimento bonus idrico a Loano, acquedotto San Lazzaro: “Ritardi? Occorre il via libera dell’Inps”

Loano. “Ad oggi, nonostante i miei numerosi e ripetuti solleciti rivolti all’acquedotto San Lazzaro di Loano non ho ancora ricevuto/avuto in bolletta alcun bonus. Ci tengo a precisare che quanto da me esposto è comune a tutte le persone che hanno la mia stessa condizione economica ed hanno in essere un contratto di fornitura idrica con il menzionato acquedotto di Loano”.

Questo è quanto si legge in un esposto consegnato alla guardia di finanza di Finale Ligure. La società che gestisce l’acquedotto in questione risponde così alla segnalazione dell’ utente che usufruisce del servizio: “Dal 1° gennaio 2021 il Bonus Idrico per disagio economico è riconosciuto automaticamente ai cittadini e ai nuclei familiari che ne hanno diritto, senza necessità di presentazione di domanda”.

“In questi casi è l’Inps a dover indicare ai gestori i dati degli aventi diritto, attraverso il portale di Acquirente Unico, presso il quale debbono accreditarsi i gestori del servizio idrico – chiariscono dalla società -. L’acquedotto San Lazzaro ha provveduto a tale accreditamento (contrariamente alla maggioranza dei gestori, rimasti passivi) ma, ad oggi, nessuna comunicazione è stata ricevuta dall’Inps”.

“Occorre precisare che – concludono dall’acquedotto -, indipendentemente dai tempi necessari all’Inps per la predisposizione degli strumenti necessari all’erogazione, il bonus idrico sarà comunque riconosciuto agli aventi diritto per l’intero periodo, ivi comprese pertanto eventuali quote già maturate”.