Riapertura Punto Nascite al Santa Corona, pressing del Comune: “L’Asl 2 fornisca tempi e modalità certe”

Pietra Ligure. Il recente episodio dello scorso 21 ottobre, strettamente legato alla questione del Punto Nascite dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ha riacceso ancora la discussione sul protrarsi della chiusura del presidio sanitario, con la crescente preoccupazione della popolazione che continua a domandarsi se e quando questo verrà riaperto.

A tal proposito ecco un nuovo intervento dell’amministrazione comunale pietrese, in pressing sulla Asl 2 per chiedere tempi e modalità certe per la riattivazione del reparto: “Come Amministrazione comunale ci sentiamo in dovere, a quasi un anno dalla sua chiusura, di dover rivolgere l’interrogativo alla Direzione ASL 2 al fine di ottenere risposte meno approssimative e più rassicuranti” afferma il consigliere comunale delegato alla sanità Giovanni Liscio.

“Pur riconoscendo che un primo passo avanti è stato compiuto con l’istituzione e l’espletamento dell’iter concorsuale per l’assunzione di 6 medici specialisti, vorremmo fossero sciolte alcune riserve legate alle tempistiche e alle modalità che l’azienda sanitaria intende adottare per poter ripristinare la piena operatività di una funzione così importante come ostetricia – ginecologia, la quale, dati alla mano, risulta assolutamente necessaria al nostro territorio” conclude il consigliere pietrese.

E se il presidente e assessore regionale alla sanità Giovanni Toti aveva annunciato una riapertura all’inizio del 2022, le preoccupazioni restano, anche per la situazione complessiva dell’apparato medico e specialistico nel savonese.

Per il Punto Nascite il problema potrebbe essere risolto da un accordo con l’ospedale Gaslini di Genova, che permetterà alle Asl liguri (quindi anche all’Asl2 savonese) di implementare il numero di pediatri a disposizione e quindi di risolvere la carenza del personale medico.