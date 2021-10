Revoca accordo tra Asl e coop, la Cgil: “Ennesimo fallimento della sanità ligure. Occorre assumere da subito”

Albenga. “Questo è l’ennesimo fallimento della sanità ligure”. Così Ennio Peluffo, segretario della Funzione Pubblica di Cgil Savona, commenta la revoca, da parte di Asl, dell’accordo con la cooperativa che aveva in gestione la copertura di alcuni turni di guardia attiva sia al pronto soccorso di Pietra Ligure, all’ospedale Santa Corona, che nella Città delle Torri.

“Negli anni – aggiunge – gli ospedali di Albenga e Cairo sono stati depotenziati, in vista dell’arrivo dei gestori privati. Ora l’operazione di privatizzazione non è stata portata a termine (per fortuna). Noi avevamo fatto presente ad Azienda e Regione che ricorrere ad una cooperativa per il recupero di medici era un errore, ma non siamo stati ascoltati. Questo dimostra ancora una volta la mancanza di programmazione da parte dei vertici della sanità ligure”.

Per Peluffo, gli errori sono stati diversi: “Volevano privatizzare gli ospedali e hanno cambiato idea; volevano assumere nuovo personale e non ci sono riusciti – nota – Fare concorsi per Oss ed infermieri a livello regionale è un errore, perché basta un ricorso per paralizzare le assunzioni in tutta la Liguria. Meglio sarebbe se se ne occupassero le singole Asl. Il risultato è che gli organici restano gravemente insufficienti. La pandemia ha solo sottolineato con maggiore evidenza questa criticità che noi denunciamo da anni e che riguarda non solo Oss e infermieri, ma medici specializzati e non specializzati”.

Ora i sindacati attendono che “spieghino cosa vogliono fare degli ospedali di Albenga e Cairo. Albenga dovrebbe operare per recuperare le liste d’attesa, ma poi? In entrambi i casi ci avevano detto che i Ppi sarebbero stati riaperti sulle 24 ore, ma ciò non è avvenuto proprio per mancanza di medici. Tra l’altro è bene sottolineare che le assunzioni sono a tempo determinato, quindi forse è anche per questo che non si riesce a raggiungere l’obiettivo prefissato”.

“Se siamo arrivati a questo punto è per scarsità di programmazione – ribadisce Peluffo – Noi siamo per la sanità pubblica e universale, ma perché resti così occorre assumere. E da oggi”.