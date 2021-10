Regione Liguria stanzia 180mila euro per la rigenerazione urbana di un’area di Murialdo

Savona. Equivalgono a 180mila euro i fondi stanziati dalla Regione Liguria per effettuare alcuni interventi di rigenerazione urbana in un’area destinata a eventi e aggregazione nel Comune di Murialdo.

La Giunta regionale ha infatti approvato l’erogazione di nuovi fondi per realizzare in diverse zone della Liguria progetti di rigenerazione urbana. Nel savonese a essere interessato è solo il Comune di Murialdo.

“Abbiamo delineato un Programma di Rigenerazione Urbana triennale per dare un nuovo volto alla Liguria, migliorare la vivibilità del territorio e la sua attrattività a livello turistico – afferma l’assessore regionale all’urbanistica Marco Scajola -. Abbiamo deliberato i primi finanziamenti: oltre 6 milioni di euro in due giorni, l’inizio di un percorso di miglioramento della vivibilità e di valorizzazione della nostra regione, che nasce dall’ascolto dei cittadini e degli Enti Locali e va in contro alle reali esigenze del territorio”.

“Regione Liguria – conclude Scajola – continua a lavorare con impegno e determinazione per la riqualificazione del nostro territorio, per una Liguria più bella, più vivibile e più attrattiva dal punto di vista turistico”.