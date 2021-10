Ancora due giornate sole e vento di Tramontana sabato 23 e domenica 24 ottobre per il secondo fine settimana del 4° Campionato Invernale di Marina di Loano.

Ancora tre prove per la classe ORC, due per la Libera con spi e una per la Libera Vele bianche.

La Tramontana è stata protagonista con un’intensità tra i 15 e i 20 nodi il sabato e tra i 25 e i 30 nodi la domenica.

“Il campo di regata di Loano conferma ancora una volta di essere affidabile e di consentire il regolare svolgimento delle regate – ha dichiarato Ciccio Rossi, direttore sportivo del Circolo Nautico Loano – abbiamo raggiunto quota 48 iscritti, un record assoluto, tutti gli equipaggi si stanno divertendo e le classifiche sono molto corte. Grazie a Marina di Loano per l’ospitalità e il supporto operativo a terra senza il quale sarebbe stato impossibile organizzare un evento con questi numeri”.

Classe ORC

Classifica molto corta con il Farr 40 Roby e 14 di Massimo Schieroni sempre al primo posto con 12 punti. Al

secondo l’A-35 Just a Joke di Dino Tosi (13 punti) e al terzo Corto Maltese, il First 34.7 di Michele

Colasante (16 punti). Perde una posizione ed è al 4 posto Vega, il Grand Soleil 40 C di Salvatore Giuffrida

(17 punti).

Questi i risultati delle altre classi:

Invariate le prime tre posizioni nella classe Libera con Spi 6,50-9,50

1° cl. Kaizen – 5 punti

2° cl. Aile Blanche – 7 punti

3° Atlantic – 16 punti

Cambia la classifica nella classe Libera con Spi 9,51-11,50

1° cl. Beatrice 9 punti

2° cl.– Shardana 10 punti

3° cl. Go Ghi Go 17 punti

4° cl. Nessun Dorma 17 punti

Classifica classe Libera con Spi 11,51-13,50

1° cl. Emma 2 – 5 punti

2° cl. Peggy – 7 punti

3° cl. Ziggy – 16 punti

Classifica classe Libera Vele Bianche 6,50-9,50

1° cl. Itaca – 3 punti

2° cl. Samba – 6 punti

3° cl. Becero – 13 punti

Classifica classe Libera Vele Bianche 9,51-11,50

1° cl. Mamì – 4 punti

2° cl. Voglia Matta – 7 punti

3° cl. Solaris III – 10 punti

Situazione di grande equilibrio nella classifica classe Libera Vele Bianche 11,51-13,50

1° cl. Dindi – 5 punti

2° cl. Francy – 11 punti

3° cl. Bric Paluc – 11 punti

4° cl. Marijo – 11 punti

Le classifiche complete sono disponibili sul sito https://www.racingrulesofsailing.org/documents/2850/event.

La quinta e la sesta giornata del Campionato invernale di Marina di Loano si svolgeranno il 13 e il 14 novembre prossimi.

www.marinadiloano.it

www.cnloano.it