Reddito di cittadinanza, Tomatis (FdI): “Ad Albenga un flop, solo 4 persone su 320 impegnate nel Puc”

Albenga. “Ad Albenga circa 320 persone beneficiano del reddito di cittadinanza, ma solo 4 sono stati impiegati nel cosiddetto Puc, il progetto utile alla collettività. Progetto che fa acqua da tutte le parti visti gli scarsi risultati dell’operazione varata dall’Amministrazione”. A due mesi di distanza dall’avvio dell’iniziativa, il capogruppo di Fratelli d’Italia Roberto Tomatis ha deciso di accendere i riflettori sulla misura di sostegno economico decisa dal Movimento 5 Stelle e avvallata dalla Lega, Pd e Leu.

Il Puc si pone tra gli obiettivi quello di favorire una forma di socializzazione delle persone coinvolte “peccato però – sottolinea sconcertato il consigliere comunale Tomatis – che il numero di coloro che hanno aderito al progetto è decisamente esiguo. A conti fatti significa che ci sono persone che beneficiano di questa misura economica restando però a casa a far nulla”.

“Un’iniziativa fortemente voluta da M5S e poi sostenuta appunto da Lega, Pd e Leu, bella nelle intenzioni – aggiunge con una vena ironica Roberto Tomatis – ma appetibile per quella categoria di nullafacenti che imperversa in tutti i settori della vita pubblica”.

Il capogruppo ricorda poi che “il reddito di cittadinanza fu un provvedimento presentato ‘per il lavoro’, doveva essere infatti una misura temporanea per l’avviamento poi a un impiego, privato, pubblico dove possibile. Ad oggi possiamo dire che questa iniziativa è naufragata”.

Tomatis lancia allora una proposta: “Perché non trasformare il reddito di cittadinanza in una sorta di ‘buono di cittadinanza’? Nel senso che il percettore può riscuotere la somma a patto di svolgere un’attività di pubblica utilità organizzata dal Comune di appartenenza? Solo allo svolgimento accertato dell’attività si potrebbe riscuotere la somma spettante. In questo modo i Comuni sarebbero compulsati dai percettori stessi a organizzare progetti di utilità sociale”.

“Penalizzare le amministrazioni comunali inadempienti e incapaci di realizzare progetti ai fini dei trasferimenti statali, potrebbe essere anche un ottimo argomento per ricavare il massimo impegno dei sindaci, così com’è strutturato risulta essere solo una paghetta di stato e disincentiva il lavoro”, conclude.