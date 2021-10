Rari Nantes Savona, prosegue l’avventura in Champions League: turno superato con tre pareggi

Savona. Il pareggio, nella pallanuoto, non è un risultato molto frequente. La Carige Rari Nantes Savona, nel concentramento valevole per la seconda fase della Champions League, andato in scena a Szolnok, in Ungheria, ne ha ottenuti tre in altrettante partite.

La squadra biancorossa, priva di Andrea Fondelli, espulso ieri per brutalità, ha pareggiato, in mattinata, con i montenegrini dello Jadran Herceg Novi. 11 a 11 è stato il risultato finale di un’altra partita giocata punto a punto dove il pareggio è stato conquistato sul filo della sirena finale grazie al gol del difensore Niccolò Rocchi in superiorità. Per i savonesi sono andati in gol tre volte Vuskovic, due ciascuna Rocchi e Molina, una a testa Rizzo (su rigore), Bruni, Campopiano e Iocchi Gratta.

Clicca qui per consultare il tabellino.

Per capire però se i biancorossi avrebbero passato il turno si è dovuto aspettare la seconda ed ultima partita del girone che, essendo terminata 13 a 12 in favore dello Szolnok sul Vouliagmeni, ha aperto le porte del prossimo turno, i Qualification Round III, alla Carige Rari Nantes Savona che, essendosi classificata seconda nel girone, può così proseguire il suo cammino in Champions League.

Il prossimo turno di Champions League è previsto con incontri di andata e ritorno sabato 16 e mercoledì 20 ottobre, quindi l’incontro di campionato valevole per la seconda giornata della regular season tra Carige Rari Nantes Savona e Telimar Palermo, in programma sabato 16 ottobre, sarà anticipato a mercoledì 13 ottobre alle ore 14,30.