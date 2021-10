Raddoppio ferroviario, entro fine anno il progetto definitivo: opera completa nel 2029

Finale/Andora. Per il raddoppio ferroviario tra Finale Ligure e Andora “sono previsti cinque anni e mezzo di lavori, quindi la nostra ambizione è arrivare alla conclusione nel 2029”. A dirlo, in occasione del vertice per la coesione territoriale e le infrastrutture che si sta svolgendo a Imperia, è il commissario straordinario ingegnere Vincenzo Macello. A riportarlo è Riviera24.

“A dicembre ultimeremo la progettazione definitiva, per poi partire con l’intesa Stato Regioni per l’approvazione progetto”, ha aggiunto durante il suo intervento. Il costo totale dell’opera si aggira intorno ai 2 miliardi di euro (1 miliardo e 900milioni di euro).

Grazie alla nuova infrastruttura sarà possibile aumentare le corse dei treni e ridurre i tempi di percorrenza (di 30 minuti) e diminuire la congestione del traffico. “Dobbiamo riuscire ad integrare il progetto con i territori – ha dichiarato Macello –. Il progetto deve essere condiviso e portare sviluppo”.