Raccolta fondi per il bimbo di Marika Galizia: superata quota 10 mila euro

Albenga. Ha superato quota 10 mila euro la raccolta fondi dedicata a Marika Galizia, la giovane arbitro di 27 anni deceduta nella notte tra il 21 e il 22 settembre dopo aver partorito all’ospedale San Paolo di Savona. A comunicarlo è Igor Vecchio, presidente della sezione ingauna dell’Associazione Italiana Arbitri, a nome del consiglio direttivo e di tutti gli arbitri di Albenga.

Il calcio era una delle grandi passioni della 27enne, che è stata arbitro per 11 anni. E sono stati proprio alcuni membri dell’Aia a portare il suo feretro il giorno del funerale. Inevitabile dunque pensare fin da subito a una iniziativa, promossa sulla piattaforma GoFundMe, per sostenere la famiglia nelle cure del neonato, trasferito d’urgenza dopo il parto in condizioni disperate all’ospedale Gaslini di Genova a causa di una gravissima sofferenza da asfissia perinatale (ossia assenza di attività cardiaca e respiratoria alla nascita).

Ora, visto il successo, il target è stato alzato a 20 mila euro: “Desideriamo ringraziare nuovamente l’Aia che ha fatto sentire la propria vicinanza da tutta Italia – scrive Vecchio – gli Arbitri CAN e il loro cuore immenso, le istituzioni e tutti gli amici che hanno contribuito a questo primo successo. Ogni donazione, anche la più piccola, sarà importante per l’ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova e per la famiglia di Marika che dovrà sostenere le cure del piccolo neonato. Grazie”.

Secondo gli accertamenti diagnostici da parte della Asl 2, il decesso potrebbe essere stato provocato da una embolia polmonare dovuta ad una grave e inaspettata complicanza durante il decorso del parto. “Un caso raro e drammatico”, come lo hanno definito i dirigenti medici, su cui tuttavia la Procura di Savona ha aperto un’inchiesta.