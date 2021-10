Questa sera il confronto tra le squadre di Russo e Schirru, ecco i temi e le regole

Savona. Due candidati, cinque collaboratori per parte, 12 rappresentanti di altrettanti “mondi” cittadini pronti a pungere, un’ora e mezza di domande serrate sul programma operativo dei primi mesi di governo: ecco gli ingredienti del confronto organizzato da IVG che questa sera alle 21, in diretta sul sito e sulla nostra pagina Facebook, vedrà contrapposti Marco Russo, candidato sindaco del centrosinistra, e Angelo Schirru, candidato del centrodestra

A poche ore dall’evento, è il momento di rendere pubblica la struttura e le regole della serata.

LE SQUADRE

Entrambe le contendenti potranno portare dei collaboratori, massimo 5, per comporre una “squadra” in grado di coprire il più possibile gli argomenti che saranno al centro del dibattito. Ogni candidato potrà consultarsi con loro “alla luce del sole”, e in qualche caso potrà addirittura delegare uno dei collaboratori per rispondere al suo posto (ognuno potrà essere chiamato in causa una volta soltanto).

Sulla composizione delle due squadre vige ancora il più stretto riserbo. Dai due team trapelano ben poche indiscrezioni. Il centrodestra ha fornito ufficialmente alla redazione finora solamente due nomi; altri candidati hanno contattato autonomamente la redazione affermando di essere stati inseriti nella “squadra” ma dallo staff di Schirru, per ora, non sono arrivate conferme (e non escluse clamorose sorprese dell’ultimo minuto…). Non pubblichiamo i due nomi “ufficiali” per par condicio: dal lato opposto infatti, quello di Russo, al momento non sono ancora arrivate risposte alla redazione (e a questo punto non è nemmeno certo che il candidato del centrosinistra sia intenzionato ad avvalersi di tutti e cinque gli “slot” disponibili).

Le persone scelte da Russo e Schirru saranno quindi rese pubbliche solamente stasera: e potrebbe trattarsi di indizi decisivi per capire la composizione della prossima giunta comunale.

I TEMI

Industria, commercio, porto, lavoro, turismo, università, cultura, sport, volontariato, giovani, viabilità, sicurezza. Sono questi i 12 temi che verranno sicuramente affrontati durante il confronto: a porre le domande non sarà la redazione, bensì altrettanti savonesi in rappresentanza di quel settore.

A questi si aggiungeranno altre domande: alcune poste dalla redazione, altre dal pubblico a casa, e una da Manuel Meles, il candidato sindaco del MoVimento 5 Stelle sconfitto al primo turno. L’invito iniziale riguardava tutti e tre i candidati scusi dal ballottaggio: l’idea era che ognuno di loro ponesse una domanda a nome del proprio elettorato, proprio i savonesi che più di tutti sono chiamati a scegliere su chi puntare al ballottaggio. Sia Francesco Versace che Luca Aschei però hanno declinato l’invito. Va detto che la successiva scelta di schierarsi ufficialmente con uno dei due candidati (per entrambi la scelta è caduta su Angelo Schirru) li avrebbe in ogni caso esclusi dalla serata.

LE REGOLE

Ai candidati verrà fornito l’elenco completo dei “temi” elencati qui sopra. Dopo le presentazioni di rito, inizierà la serata: a turno ogni candidato potrà scegliere un argomento, selezionandolo dalla lista, o in alternativa chiedere una domanda dal pubblico. L’ordine di scelta sarà alternato, così come quello di risposta.

Pur non essendo un limite di tempo “ufficiale” per le risposte (sarà quindi assente il temuto “gong”), i candidati avranno l’obiettivo di rispondere in circa un minuto e mezzo. Nessun limite di numero per le repliche da parte del candidato sindaco, mentre i collaboratori potranno intervenire “spontaneamente” (quindi senza essere stati designati a rispondere dal loro sindaco) solamente una volta nel corso della serata.

In nessun caso sarà consentito interrompere l’avversario, pena l’immediata esclusione dal dibattito. Non ci sarà limite al numero di domande; la serata si concluderà in ogni caso intorno alle 22.30.