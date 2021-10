Quali sono le caratteristiche della SEO per e-commerce?

Se hai già sentito parlare di Search Engine Optimization, probabilmente ti stai chiedendo in che modo questa possa essere applicata al tuo business. Conoscere i tuoi clienti attuali e potenziali e analizzare cosa fanno i tuoi competitor sul web è un buon punto di partenza, ma per ottenere risultati tangibili ti serve una consulenza SEO per e-commerce.

Questa prevede particolari attività e strategie da applicare a siti destinati alla vendita. Attrarre i clienti giusti è solo il primo passo, poi bisogna convertire le visualizzazioni in acquisti. In questa scalata al successo ti accompagneranno aziende e professionisti specializzati in SEO per e-commerce.

A cosa serve un consulente SEO?

Questa figura professionale ti guiderà alla ricerca dei tuoi clienti ideali sul web, ti aiuterà a soddisfare le loro richieste e quelle dei motori di ricerca, a dare maggiore autorevolezza al tuo brand e a farti scalare le posizioni tra i risultati di ricerca per determinate parole chiave. In particolare, se il tuo business prevede la vendita sul web, la consulenza SEO per e-commerce avrà 3 obiettivi:

aumentare la brand awareness e l’autorevolezza del tuo business; migliorare il tuo posizionamento sui motori di ricerca; rendere più piacevole la user experience perché le visite si convertano in vendite.

Come fa un consulente a realizzare tutto ciò? Normalmente si parte da un’analisi approfondita dell’attuale stato del tuo sito. I professionisti della SEO per e-commerce analizzano gli errori tecnici e di contenuto che impediscono al tuo negozio online di scalare posizioni su Google. Per esempio, studiano la corretta indicizzazione di tutte le pagine, eliminano i contenuti duplicati, ottimizzano il web design per renderlo più adatto a una navigazione veloce, scorrevole e priva di intoppi.

Contemporaneamente all’analisi del tuo attuale sito, la consulenza SEO per e-commerce stabilisce anche chi sono i tuoi competitor e come si muovono sul digital, per individuare i tuoi USP (unique selling points) che potrebbero darti un vantaggio su di loro. Anche le persone idealmente interessate al tuo prodotto o al tuo servizio vengono analizzate a fondo per capire come rispondere alle loro esigenze e ai loro desideri.

Una consulenza SEO per e-commerce passo dopo passo

Ognuno dei 3 principali obiettivi della SEO per e-commerce corrisponde a specifiche strategie da mettere in atto per l’ottimizzazione del tuo sito web. Alcune delle azioni che SEO specialist, programmatori e copywriter metteranno in atto riguardano i contenuti visuali e testuali, altri l’organizzazione interna delle categorie merceologiche e altre il profilo backlink del tuo sito.

Una buona agenzia SEO creerà una strategia a lungo termine che comprenda:

la corretta indicizzazione delle pagine del tuo sito;

la risoluzione di errori e problemi tecnici;

la creazione di un layout e di un aspetto grafico in linea con il tuo brand;

il miglioramento delle URL e dell’alberatura interna;

la creazione di contenuti di valore sia per gli utenti che per i motori di ricerca;

l’ottimizzazione delle immagini e dei video;

la scelta di parole chiave rilevanti;

la creazione di KPI (key performance indicators);

l’implementazione di tool di monitoraggio;

la pulizia dei backlink nocivi per il tuo sito;

la creazione di link interni ed esterni che possano avvantaggiarti rispetto ai competitors.

Grazie a tutte queste attività, il tuo sito web avrà una veste grafica fluida, contenuti interessanti che si posizionano per keywords rilevanti e pagine di prodotto in cui l’utente non potrà fare a meno di cliccare il tasto “acquista”.

La SEO per e-commerce che parte dal brand

Durante il primo incontro con la tua consulente SEO, la professionista sarà in grado di presentarti un ampio ventaglio di soluzioni da applicare al tuo e-commerce in base alle tue esigenze, alla categoria merceologica e alle richieste del pubblico. La risoluzione delle criticità tecniche e il miglioramento della user experience, l’ottimizzazione dei metadati e la creazione di percorsi semplici e immediati che portino all’acquisto sono la specialità dei SEO specialist. Alcune delle strategie SEO, invece, richiedono la tua diretta partecipazione all’azione.

Per esempio, per migliorare l’autorevolezza del sito e quindi la percezione che gli utenti hanno del tuo brand, verrà implementata una comunicazione che ruoti attorno a caratteristiche specifiche della tua azienda. Individuare e riconoscere tali caratteristiche sarà un lavoro da svolgere insieme nel corso della consulenza SEO per e-commerce. Proprio dal tuo brand, dalle caratteristiche del tuo prodotto e dalle esigenze specifiche dei tuoi clienti nascerà l’intero piano di attività da mettere in atto per migliorare il tuo posizionamento.

Nessuno conosce il tuo brand meglio di te, e nessuno sa come trasformare i tuoi punti di forza in conversioni reali e remunerative meglio di un’agenzia SEO. Insieme potrete eliminare le criticità, rivolgervi all’utente con una comunicazione diretta e personale, dare un’identità al tuo marchio. E contemporaneamente accontentare Google, che in fondo vuole esattamente quello che vuoi tu: farti raggiungere da utenti veramente interessati ai tuoi prodotti.