Promozione (Girone A): Soccer Borghetto a Ceriale per continuare a sognare, spiccano Legino-Voltrese e Vallescrivia-Celle Riviera

Imperia/Savona/Genova. Sono queste le tre province rappresentate dalle squadre pronte a scendere in campo per la quarta giornata del campionato di Promozione 2021/2022 (Girone A), questo in una stagione iniziata all’insegna dei gol e dello spettacolo. Nemmeno la pioggia ha impedito in occasione dello scorso turno la disputa di cinque match (al posto degli abituali sette), sfide in cui le squadre coinvolte hanno dato il meglio confermando quanto di buono mostrato in precedenza.

Dopo tre giornate a dare nell’occhio è sicuramente un vertice della classifica estremamente genovese, un’egemonia tuttavia messa in pericolo dal lanciatissimo Soccer Borghetto di Davide Brignoli, tecnico estremamente soddisfatto per quanto mostrato finora. In ritardo (anche a causa del turno di riposo già scontato) spicca invece il Legino di mister Tobia, formazione sconfitta in quel di Genova Prà con il pesante parziale di 3-1. C’è grande voglia di riscatto dunque da parte dei verdeblù, oggi di scena al Ruffinengo contro la Voltrese al momento terza in classifica. Sarà invece trasferta a Ceriale per il Soccer Borghetto, altro match estremamente suggestivo dell’ennesima giornata che si preannuncia come davvero appassionante.

Andrà invece a Borzoli la Baia Alassio, società alla ricerca dell’ennesimo risultato di prestigio successivamente ai pareggi contro Camporosso e Vallescrivia. Sarà al contrario chiamato ad una trasferta sulla carta proibitiva il Bragno di mister Mario Gerundo, formazione la quale affronterà il Serra Riccò guidato da Massimo Repetti. Infine la Veloce cercherà il primo sussulto stagionale a Camporosso, questo mentre il Celle Riviera farà lo stesso sul campo del Vallescrivia. A chiudere la giornata sarà invece Via Dell’Acciaio-Golfo Dianese, ennesima sfida che si prospetta scoppiettante.

In conclusione non potrebbero mancare le designazioni arbitrali di questa quarta giornata, di seguito elencate:

Borzoli-Baia Alassio sarà diretta da Cesare Sandri della sezione di La Spezia, fischietto coadiuvato da Paolo Caggiano e Marco Simoncini anch’essi provenienti da La Spezia.

della sezione di Paolo Caggiano e Marco Simoncini anch’essi provenienti da La Spezia. L’arbitro di Camporosso-Veloce sarà invece Riccardo Andrea Burlando della sezione di Genova, questo mentre i guardalinee scelti sono stati Luca Trusendi della sezione di Genova e Gianluca Lazzaro di Imperia.

invece della sezione di Luca Trusendi della sezione di Genova e Gianluca Lazzaro di Ceriale Calcio-Soccer Borghetto sarà diretta da Mattia Romeo della sezione di Genova, fischietto coadiuvato da Davide Mamberto di Albenga e Maria Greta Repetto della sezione di Chiavari.

della sezione di Davide Mamberto di Maria Greta Repetto della sezione di La direzione di Legino-Voltrese sarà invece affidata ad Andrea Bordone di Chiavari, arbitro che sarà coadiuvato da Nicola Penasso e Jetmir Hasa entrambi della sezione di Albenga.

invece di Nicola Penasso e Jetmir Hasa entrambi della sezione di Albenga. L’arbitro di Serra Riccò-Bragno sarà Lorenzo Albanese della sezione di Chiavari, fischietto coadiuvato da Alessandro Cantoni e Denise Zanone di medesima provenienza.

della sezione di Alessandro Cantoni e Denise Zanone di medesima provenienza. Vallescrivia-Celle Riviera sarà diretta da una terna interamente imperiese : Filippo Gorlero l’arbitro, Alessio Grossi e Denis De Scalzi gli assistenti.

: Filippo Gorlero l’arbitro, Alessio Grossi e Denis De Scalzi gli assistenti. Infine Via Dell’Acciaio-Golfo Dianese vedrà impegnato il signor Alessandro Mazzoni della sezione di Chiavari. Come guardalinee scelti invece Florjana Doci e Mario Preci, entrambi della sezione di Savona.

Le squadre dunque scaldano i motori, la quarta giornata del Girone A del campionato di Promozione si prospetta come davvero appassionante.