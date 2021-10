Promozione, Girone A: il Soccer Borghetto vola tra le genovesi ed è secondo in classifica, brutto stop per il Legino

Savona/Genova. Una quinta giornata all’insegna dello spettacolo come da attese. È facilmente definibile in questa maniera il turno di Promozione andato in scena quest’oggi, questo per un inizio di stagione confermatosi infuocato con sfide di alto livello in occasione di ogni turno di campionato. 25 reti ed uno show davvero incredibile, di seguito ecco il racconto del quinto atto del campionato di Promozione andato in scena dalle ore 15:00.

Baia Alassio – Ceriale 0-1 (PT 20′ Caneva)

Fabio Ghigliazza presenta la Baia Alassio con Pampararo (C), Castellari, D’Aprile, Danio, Tamborino, Bogliolo, Odasso, Mangone, Di Mari, Vignola e Delfino. In panchina si sono accomodati Taja Rodriguez, Giannantonio, Shani, Cavassa, Castello, Basile, Morabito, Zouita e Diacanu.

Andrea Biolzi, in tribuna perché squalificato, schiera il Ceriale con Breeuwer, Naoui, Genduso, Di Fino, Fantoni (C), Eretta, Farinazzo, Monaco, Gerini, Buonocore e Caneva. A disposizione vi erano Gagliolo, Masha, Bertolaso, Bonifazio, Bellinghieri, Messina, Gloria, Hamati e Ricotta. In panchina siede mister Flaviano Massimelli.

Bragno – Camporosso 1-1 [PT 21′ Giusio (B); ST 25′ Arena (C)]

Il Bragno allenato da mister Gerundo è sceso in campo con N. Negro, Amato, Bozzo, L. Negro, Gallo, Saviozzi, Giusio, Rizzo, Tubino, Di Martino (C) e Monni. In panchina si sono accomodati Binello, Osman, Diarra, Marini, Pizzorno e Guerra.

Gli ospiti guidati da Luci sono scesi in campo con Farsoni, Bacciarelli, Cordi (C), Truisi, Arena, Cecchini, Casellato, Rossi, Marafioti, Grifo e Crudo. A disposizione vi erano Galata, Monteleone, Scarfò, Trimboli, Iezzi, Vitalone, Siberie, Giovinazzo e Luci.

Celle Riviera – Borzoli 0-4 (PT 25′ Lerini; ST 16′, 38′ Volpe, 30′ Crovetto)

I padroni di casa schierati da Ghione sono scesi in campo con Fradella, Arena, Barranca, Barreto, Bianchetti, Cosentino, Pinna, Lettieri, Fanelli, Piccardo e Bruzzone (C). In panchina si sono accomodati Delfino, Massa, Soto Pesce, Barcellona, Mordeglia, Manolio, Favara, Piombo e Cortese.

Gli ospiti guidati da mister Valmati hanno risposto con Calizzano, Raso, Camera, Lerini, Porotto, Ventura (C), Scalzi, Guidotti, Valenti, Provenzano e Volpe. A disposizione vi erano Cannavò, Ravera, Pongiluppi, Zani, Bresciani, Scovenna, Cocorullo, Dagnino e Crovetto.

Golfo Dianese – Legino 4-2 [PT 43′ Romeo (L), 45’+1 Dominici (G), 7′ Dominici (G), 9′ Crocetta (L), 24′ Mrahi (G), 40′ Calzia (G)]

I padroni di casa allenati da mister Tobia sono scesi in campo con Maruca, Incorvaia, Semperboni (C), Balbi, Perria, Guarco, Dorno, Crocetta, Romeo, Galiano e Tobia. In panchina si sono accomodati Trozzola, Guerrieri, Manfrini, Giusto, Agate, Garzoglio, Scala, Mencacci e Pollero.

La Golfo Dianese ha invece risposto con Meda, Martini, Risso, Laera, Pozzato, Corio, Delice, Calzia, Dominici, Mehmetaj e Burdisso. A disposizione ci erano Bortolini, Luisi, Falzone, Casassa Vigna, Sparaventi, Mrahi, Osinaga Quispe, Poletti e Gashi.

Soccer Borghetto – Via Dell’Acciaio 3-0 (PT 42′ Auteri, 45′ Serra: ST 30′ Carparelli)

Il Soccer Borghetto guidato da mister Brignoli ha risposto con Metani, Delmonte, Taku, Viola, Mollo, Piazza, Carparelli (C), Di Lorenzo, Artiano, Auteri e Serra. In panchina si sono accomodati Vicinanza, Nardulli, Gagliardo, Piazzai, Condorelli, Staltari e Soldati.

Il Via Dell’Acciaio ha risposto scendendo in campo con Laganaro, Temperini, Baratta, De Simone, Iraci, Albertoni, Balayoko, Oliveros, Mboge, Bevegni e Camara. A disposizione vi erano Grillo, Pesce, Gualtieri, Zanini, Lo Stanco, Perdelli, Cagno, Malerba e Manis.

Veloce – Vallescrivia 1-2 [PT 12′ Tosonotti (V); 33′ Njie, 38′ Carro Gainza]

La Veloce è scesa in campo con Cerone, Giguet, Cosentino, Rampini, Apicella, Vallerga, Diana, Carro Gainza, Doci, Grasso e Ranne. In panchina si sono accomodati Barile, Piccone, Sarpa, Testori, Belmonte, Polito, Murialdo e Di Leo.

Il Vallescrivia allenato da mister Amarotti si è presentato con Firpo, Zanovello, Matranga (C) Vaccaro, Watara, Prestia, Njie, Leto, Tosonotti, Fassone e Rizzo. A disposizione vi erano Cacciabue, Celentano, Bricchi, Mignacco, Mereu, Molon e Rubini.

Voltrese – Praese 1-1 [PT 14′ Dentici (V), 34′ Raso (P)]

I padroni di casa guidati da Massimo Sciutto sono scesi in campo con Secondelli, Gaspari, Tripi, Arias Arana, Garbini (C), Porrata, Molinari, Owusu Ansah, Ferrari, Dentici e Matzedda. A disposizione vi erano Cecon, Bruno, Del Cielo, Moretti, Incerti, Navone, Raiola, Burdo e Perez.

La Praese ha risposto con Lepri, Forte, Perego (C), Spallarossa, Valcavi, Raso, Gaggero, Cristofaro, Fedri, Morando e Palagano. A disposizione vi erano L. Bruzzone, Bancheri, Cagnana, Stabile, Muto, Pavone, Calcagno, Di Molfetta e M. Bruzzone.

È così terminata una giornata davvero appassionante, un motivo in più per non perdersi nulla relativamente alla Promozione 2021/2022. La classifica recita: Vallescrivia 13, Soccer Borghetto 12, Serra Riccò 10, Praese 10, Borzoli 8, Voltrese 8, Golfo Dianese 8, Legino 6, Camporosso 3, Bragno 3, Ceriale 3, Veloce 2, Celle Riviera 2, Baia Alassio 2, Via Dell’Acciaio 1.