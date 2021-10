Promozione (Girone A), domani la quinta giornata: Legino alla ricerca della continuità, il Soccer Borghetto per un’altra settimana di gloria

Imperia/Savona/Genova. Sono queste le tre province rappresentate dalle squadre pronte a scendere in campo per la quarta giornata del campionato di Promozione 2021/2022 (Girone A), questo in una stagione iniziata all’insegna dei gol e dello spettacolo.

Non potrebbe mancare l’indicazione sulle designazioni arbitrali di questa quinto turno, di seguito elencate:

BAIA ALASSIO CALCIO

CERIALE CALCIO

Luca Prastaro

Genova

Lorenzo Trucco

Imperia

Mauro Francesco De Pinto

Imperia

BRAGNO

CAMPOROSSO

Gianmarco Raggi

La Spezia

Matthias Crisafulli

Imperia

Santina Delfino

Genova

CELLE RIVIERA CALCIO

BORZOLI

Eusebiu Ciprian Cazacu

Albenga

Gezim Rushanaj

Genova

Chiara Nania

Genova

GOLFO DIANESE 1923

LEGINO 1910

Francesco Tortora

Albenga

Claudio Costantino

Albenga

Denis De Scalzi

Imperia

SOCCER BORGHETTO

VIA DELL’ACCIAIO F.C.

Emanuele Fontana

Savona

Luca Novaro Mascarello

Imperia

Simone Germano

Imperia

VELOCE 1910

VALLESCRIVIA 2018

Stefania Scarica

Chiavari

Stefano Musante

Genova

Zahra Shamsi

Chiavari

VOLTRESE VULTUR SSDARL

PRAESE 1945

Marco Vitale

Savona

Lorenzo Massa

Chiavari

Mauro Vigne

Chiavari

Le squadre dunque scaldano i motori, la quinta giornata del Girone A del campionato di Promozione si prospetta come davvero spettacolare.