Promozione, Girone A: il Celle Riviera

Risultato: Celle Riviera-Camporosso 1-4 [Pt 5’ Giovanizzo (Cam.), 31’ Siberie (Cam.); St 15’ Siberie (Cam.), 25’ Arena (Celle)]

Celle Ligure. Questa sera allo stadio Olmo-Ferro va in scena il recupero della terza giornata del campionato di Promozione (Girone A). A sfidarsi sono Celle Riviera e Camporosso, società bisognose di fare punti per allontanarsi dalla zona playout.

I padroni di casa guidati da mister Ghione si schierano con Fradella, Arena, Barranca, Barreto, Massa (C), Cosentino, Andrea Piombo, Lettieri, Favara, Domante e Piccardo.

A disposizione ci sono Delfino, Fanelli, Bruzzone, Mordeglia, Alessio Piombo, Ujka, Barcellona, Zitout e Cortese.

La squadra ospite risponde con Farsoni, Bacciarelli, Cordì (C), Arena, Rosso, Cecchini, Casellato, Iezzi, Siberie, Luci e Giovinazzo.

In panchina si accomodano Galata, Scarfò, Brambilla, Crudo, Trimboli, Monteleone e Tofanica, Marafioti e Grifo.

Il direttore di gara della sfida è il signor Lorenzo Albanese della sezione di Chiavari, fischietto coadiuvato da Dario Roscelli di Chiavari e Ivano Sciallero della sezione di Genova.

Alle 20:32 circa l’arbitro comanda l’inizio del match con il Camporosso immediatamente volto alla propensione offensiva.

Al 5’ è immediatamente vantaggio ospite! Giovinazzo con un siluro dal limite dell’area pesca l’incrocio dei pali freddando un incolpevole Fradella: è 0-1 Camporosso all’Olmo-Ferro!

Al 7’ ancora lo scatenato numero 11 imperiese semina il panico nella retroguardia avversaria, tuttavia la sua conclusione si spegne sul fondo

Al 20’ Barreto ci prova dalla distanza, ma il suo tentativo termina sul fondo: prima occasione per il Celle Riviera

Al 23’ ancora i padroni di casa pericolosi con un tentativo offensivo che viene prontamente sventato dalla difesa ospite

Al 31’ ecco il raddoppio della formazione allenata da Carmelo Luci. Siberie nell’area piccola fredda Fradella per la gioia dello staff imperiese: è 0-2 Camporosso!

Al 40’ mister Ghione esagera con le proteste e l’arbitro non ha dubbi: cartellino giallo per lui

Termina così 0-2 un primo tempo che ha visto il Camporosso riuscire ad imporre la propria filosofia di gioco, questo contro una formazione di casa

Al 9’ Andrea Piombo cerca da fuori una soluzione vincente, ma il suo tentativo sfiora soltanto la parte alta della traversa: che brivido per il Camporosso!

Al 12’ mister Luci opta per cambiare qualcosa operando la prima sostituzione tra le file degli ospiti: Grifo preleva Casellato

Al 21’ Damonte calciando un siluro da punizione tenta di riaprire la sfida, tuttavia il portiere ospite con l’aiuto del palo sventa la minaccia: altro brivido per il Camporosso!

Al 22’ mister Luci opta per operare una sostituzione con l’ottimo Siberie che lascia il posto al subentrante Marafioti

Al 25’ cambia il risultato. Farsoni ostacolato da un suo difensore perde il controllo di un pallone apparentemente facile dando la possibilità ad Arena di accorciare le distanze: è 1-3 all’Olmo-Ferro!

Al 27’ gli ospiti richiamano in panchina Giovinazzo per favorire l’ingresso in campo di Crudo

Al 28’ ancora mister Luci opta per cambiare qualcosa: dentro Trimboli, fuori il veterano Iezzi

Al 30’ ancora Damonte prova a sorprendere l’estremo difensore avversario con la soluzione da fuori, ma Farsoni risponde presente respingendo il tentativo in angolo

Al 37’ Trimboli tenta di chiudere il match sorprendendo Fradella sul primo palo, tuttavia il portiere locale risponde presente respingendo con i pugni

Al 40’ l’allenatore dei padroni di casa tenta il tutto per tutto con una sostituzione offensiva: fuori Arena e dentro Ukja

Al 44’ Crudo approfitta degli spazi concessi da Celle volto alla propensione offensiva involandosi non lasciandosi scappare l’enorme occasione creata: tiro sul primo palo e 1-4 Camporosso!

L’arbitro comanda un minuto di recupero

Al 45’+1 mister Luci opera la sua ultima sostituzione: dentro Scarfò e fuori Luci