Promozione, Baia Alassio contro Ceriale: la cronaca in diretta

Alassio. Sono andate in archivio solamente quattro giornate delle trenta in programma per il girone A di Promozione ligure, ma la partita tra Baia Alassio e Ceriale ha già il sapore di uno scontro salvezza.

I gialloneri, infatti, hanno raccolto solamente 2 punti in quattro gare, frutto dei pareggi con Camporosso e Vallescrivia. I biancoblù sono ancora a secco, avendo perso tutti e quattro gli incontri fin qui disputati.

Eppure la formazione di mister Biolzi aveva iniziato bene la stagione, chiudendo il girone di Coppa Italia con 6 punti, frutto di due successi, il primo dei quali, il 29 agosto, col risultato di 3-0 sulla Baia Alassio, che si era classificata terza con 1 punto.

Il Ceriale può contare su due nuovi innesti: nelle scorse ore sono arrivate le firme di Gabriele Eretta (difensore, classe 1988) e Giovanni Monaco (centrocampista, classe 1984), figure di rilievo nel panorama dilettantistico locale, calciatori di grande personalità ed esperienza. Entrambi sono subito titolari.

La cronaca. Fabio Ghigliazza presenta la Baia Alassio con Pampararo (cap.), Castellari, D’Aprile, Danio, Tamborino, Bogliolo, Odasso, Mangone, Di Mari, Vignola, Delfino.

A disposizione: Taja Rodriguez, Giannantonio, Shani, Cavassa, Castello, Basile, Morabito, Zouita, Diacanu.

Andrea Biolzi, in tribuna perché squalificato, schiera il Ceriale con Breeuwer, Naoui, Genduso, Di Fino, Fantoni (cap.), Eretta, Farinazzo, Monaco, Gerini, Buonocore, Caneva.

Riserve: Gagliolo, Masha, Bertolaso, Bonifazio, Bellinghieri, Messina, Gloria, Hamati, Ricotta. In panchina siede mister Flaviano Massimelli.

Arbitra Luca Prastaro della sezione di Genova, assistito da Lorenzo Trucco e Mauro Francesco De Pinto (Imperia).

Locali con Pampararo tra i pali; in difesa da destra Castellari, Tamborino, Bogliolo, D’Aprile; a centrocampo Odasso, Danio, Mangone; trio d’attacco con Delfino, Di Mari, Vignola.

Biancoblù con Breeuwer in porta; difesa a cinque con Genduso, Eretta e Fantoni e con gli esterni Naoui e Di Fino che salgono in fase di possesso; Buonocore, Monaco e Farinazzo a centrocampo; Caneva e Gerini davanti.

Dopo 20 secondi Ceriale già pericoloso: gran palla di Monaco per Caneva, il suo diagonale da ottima posizione esce di poco.

Al 5° prova la conclusione Gerini, respinta, poi c’è un cross da destra per la testa di Caneva, contrastato in angolo.

Al 9° Farinazzo conquista una punizione ai venti metri. Il destro di Monaco è facile preda di Pampararo.

Cartellino giallo al 17° a Delfino per un fallo su Di Fino.

È il Ceriale a fare la partita e al 19° raccoglie i frutti. Naoui dalla destra crossa in area, respinge corto un difensore, Caneva è pronto ad approfittarne e realizza il gol dello 0 a 1.

Al 21° giallo a Di Fino che stende Delfino. Sugli sviluppi della punizione c’è un fallo in attacco.

Castellari atterra Gerini nei pressi dell’angolo sinistro. Punizione calciata male da Buonocore.

Fantoni ferma irregolarmente Delfino. Punizione ai venti metri per i gialloneri. Il destro di Di Mari è sulla barriera.

La reazione degli alassini si manifesta con la buona volontà, ma la difesa del Ceriale non concede nulla e per i padroni di casa è difficile arrivare al tiro. Alla mezz’ora i biancoblù sono avanti 1 a 0.

Al 32° ammonito Danio. Un paio di minuti dopo cartellino giallo a mister Ghigliazza.

Al 35° Naoui dal limite prova la conclusione, Mangone lo chiude in angolo.

Al 39° contrasto tra Fantoni e Odasso, quest’ultimo ha la peggio. Entra lo staff sanitario per le cure del caso. La punizione calciata da Vignola è allontanata dalla difesa.

Al 44° ripartenza del Ceriale, Caneva viene fermato irregolarmente. La punizione di Buonocore è preda di Pampararo in presa alta.

Anche Breeuwer è chiamato alla presa, per anticipare Delfino. Non si recupera nemmeno un secondo; a metà gara risultato sullo 0 a 1.

Secondo tempo. In campo Castello al posto di Bogliolo.

Al 4° Gerini viene contrastato fallosamente nei pressi del vertice destro dell’area. Punizione calciata in mezzo bassa da Fantoni, respinta.