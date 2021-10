Privatizzazione ospedali, Tomatis: “Ora la riapertura del PPI sulle 24 ore”

Albenga. “Ritengo che a questo punto vi siano le condizioni affinché il presidente Toti possa mettere in atto i progetti che aveva annunciato sull’ospedale di Albenga che deve rimanere pubblico”. Così il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, commenta la decisione del Consiglio di Stato di rigettare il ricorso presentato dall’Istituto Galeazzi e dalla Regione contro il Policlinico di Monza nell’ambito della gara per l’affidamento della gestione degli ospedali Santa Maria di Misericordia e San Giuseppe di Cairo Montenotte.

“Il Santa Maria di Misericordia ha ricoperto un ruolo decisivo e fondamentale durante l’emergenza Covid che ha evidenziato ancor più come il nostro ospedale, nuovo e funzionale sia strutturalmente che dal punto di vista delle risorse scientifiche, debba rimanere pubblico ancor più considerando le carenze infrastrutturali che vive il nostro territorio”, aggiunge Tomatis.

“L’appello lanciato durante l’emergenza Covid riguardo all’importanza dell’ospedale di Albenga non è passato inosservato ed è stato determinante per far capire che il destino del Santa Maria di Misericordia doveva essere rivalutato. Il presidente Toti ha avuto la forza di modificare una scelta fatta prima dell’emergenza Covid permettendo di mantenere il nostro ospedale pubblico. Ora è necessario lavorare per la riapertura del punto di primo intervento sulle 24 ore e per garantire il diritto alla salute di tutti”.