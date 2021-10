Primary Hack #NextGen, le metodologie didattiche innovative in scena all’istituto comprensivo Albenga 2

Albenga. Mercoledì 20 ottobre alle ore 9 si è svolta la finale del “Primary Hack- #Next Gen”, organizzato dall’istituto comprensivo Albenga 2, diretto dal professor Mosè Laurenzano.

Hanno partecipato le classi 4A e 4B della scuola “Tomaso Paccini” di Albenga, guidati dagli insegnanti Ornella Capello, Alessandra Ghini e Angela Zambuto, gli alunni delle classi quarte e quinte della pluriclasse di Arnasco, guidati dalla maestra Ottavia Cannonero e gli alunni della classe quinta della pluriclasse di Zuccarello, guidati dalla maestra Mariangela Losno.

“Primary Hack #NextGen” è il primo percorso nazionale di formazione sul modello didattico-innovativo dell’hackathon, connesso alle grandi sfide dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Un “hackathon”, (termine composto da “hacking” che significa “creatività, immaginazione” e “marathon” che significa “maratona”), è un’attività partecipativa di breve durata, in cui gli studenti si riuniscono per risolvere alcuni particolari problemi della vita reale (sfide), in una competizione amichevole e leale.

L’hackthon applicato in campo didattico fornisce uno spazio e un tempo agli studenti per progredire sui problemi esercitando molteplici competenze fra cui la cittadinanza attiva e la capacità di lavorare in team. La sfida su cui sono stati chiamati a lavorare i bambini è stata così formulata: “Gli spazi della scuola – Come possiamo riorganizzare uno spazio scolastico per stare bene a scuola. Progettiamo un’aula all’aperto” .

Tutti i gruppi hanno lavorato mostrando creatività, ma soprattutto capacità di lavorare in gruppo, ed entusiasmo nel progettare uno spazio che permettesse loro di apprendere e di rilassarsi, migliorando il loro “star bene a scuola”. La manifestazione ha visto la partecipazione di una giuria qualificata, presieduta dal professor Giovanni Dodero, membro del Equipe Formativa Territoriale Liguria, il sindaco di Arnasco, Matteo Mirone il sindaco di Zuccarello Claudio Palliotto, l’assessore all’istruzione del comune di Albenga, Marta Gaia e dall’insegnante Daniela Bertonasco, funzione strumentale dell’istituto comprensivo Albenga 2.

Tutti i lavori presentati dai bambini sono stati molto apprezzati dalla giuria, che li ha valutati seguendo cinque criteri: la sostenibilità dell’idea progettuale nel tempo e nello spazio, la coerenza logica (aderenza) dell’idea progettuale con il contenuto della sfida assegnata al team, il livello di innovazione (e ambizione) dell’idea progettuale e la capacità dell’idea presentata di generare esternalità positive sulla società, valorizzando il bene comune.

E’ risultato vincitore il team della Pluriclasse di Zuccarello con “Il nostro progetto di aula all’aperto”, che rappresenterà l’istituto comprensivo Albenga 2, alla fase nazionale “Primary Hack- #Next Generation”, il prossimo dicembre. Ma “il lavoro della giuria è stato davvero complicato – dichiara il presidente Dodero – perché tutti i progetti rispondevano ai criteri di valutazione e i giurati si sono dovuti concentrare sugli elementi di spicco dei singoli progetti e sui dettagli di ogni lavoro”.

Tutti i rappresentanti delle amministrazioni, hanno apprezzato le progettazioni degli alunni e si sono dichiarati pronti a verificare la fattibilità per la realizzazione concreta degli spazi progettati. Ma i bambini non si sono limitati a progettare, hanno anche realizzato i modellini 3D degli spazi immaginati.

“Un ringraziamento particolare va alla professoressa Sonia Afflisio, EFT Liguria, che ha presentato la manifestazione coinvolgendo i partecipanti nelle varie fasi della manifestazione, con brio e notevole carisma e all’insegnante Maria Rosa Villa che ha introdotto la Metodologia Innovativa sull’approccio del Challenge Based Learning promossa dal Piano Nazionale Scuola Digitale, nell’istituto comprensivo Albenga 2”.