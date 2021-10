Prima edizione di “AsinOlla a Km0” nel lungo week end di Halloween

Pietra Ligure. Sarà un lungo week end di Halloween quello in programma al parco natura AsinOlla a Pietra Ligure, che prosegue con la sua ricca programmazione di eventi e iniziative anche nel periodo autunnale.

Divertimento assicurato con l’animazione in mezzo alla natura, festa in maschera, giochi e laboratori per bambini, attività con gli animali e specialità gastronomiche.

ECCO IL PROGRAMMA:

Per sabato 30 ottobre ASPETTANDO…ASINOLLAWEEN: a pranzo Street Food “tenebroso”; alle 14.30 “La fabbrica dei mostri”: laboratorio decorazioni a tema Halloween; alle 15.30 “Dolcetto o scherzetto?”: laboratorio di creazione dolcetti con la pasticcera Luana; alle 16.30 “Fiabe spaventose”: letture e racconti per bambini. A seguire merenda e castagnata. Attività con asini e cavalli durante la giornata.

E per domenica 31 ottobre ASINOLLAWEEN e ASINOLLA KM0: inizio alle ore 10.30 con “Ghost Donkey’s tracks” (sulle tracce dell’asino fantasma), un mini slow trekking nel parco assieme agli amici asinelli. Dalle 12.30 “Sunday Lunch – speciale Halloween”: un pranzo da paura!!! Con la partecipazione del ristorante “Creuza de Ma” di Loano. E ancora battesimo della sella e giochi a cavallo.

Alle 15 e 30 il via alla festa in maschera con l’ “Halloween party”: nel pomeriggio merenda e castagnata.

Il parco natura metterà a disposizione il truccabimbi.

La giornata di Halloween sarà poi caratterizzata da ASINOLLA KM0, in programma dalle 10.00 alle 18.00: l’occasione per incontrare direttamente piccoli produttori liguri e piemontesi e vivere il momento della spesa in chiave “slow”. Il tutto in un contesto di festa per le famiglie e i bambini, che potranno intrattenersi con le attività dedicate ad Halloween.

Il lungo week end tutto da vivere ad AsinOlla proseguirà anche lunedì 1 novembre con la seconda giornata di Asinolla Km0: il mercato contadino che farà incontrare piccoli produttori e artigiani del cibo con il consumatore finale. Benessere a tavola, buon cibo e qualità saranno protagonisti di questa prima edizione.

Alle ore 11.00 “Il mio amico asino”: incontro e giochi con i nostri asinelli. Per pranzo specialità gastronomiche e Street Food; alle ore 14.00 “Open day: alla scoperta del pony e del cavallo” (prova in sella per tutti i livelli e tutte le età); alle ore 15.00 dimostrazione e mini gara amatoriale di equitazione. Nel pomeriggio, come sempre, merenda e castagnata per tutti gli ospiti.

(Per il week end di Halloween sarà inoltre disponibile un servizio navetta su richiesta e prenotazione dalla stazione ferroviaria di Pietra Ligure).