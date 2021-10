Prima Categoria, Pontelungo contro Altarese: la cronaca in diretta

Albenga. Entrambe vittoriose all’esordio, Pontelungo e Altarese si affrontano al Riva di Albenga. I granata, nella prima giornata, si sono imposti per 4 a 0 a Mallare; i valbormidesi hanno prevalso per 4-1 sull’Oneglia.

In avvio di stagione, le due squadre avevano avuto un bilancio molto differente in Coppa Liguria: gli albenganesi avevano passato il turno vincendo tutti e quattro gli incontri; i giallorossi avevano ottenuto un successo e cinque sconfitte.

La cronaca. Fabio Zanardini schiera il Pontelungo con Rossi, Caredda, Bonadonna, Garibizzo, D. Greco, Paltrinieri, Nardi, Badoino (cap.), Migliore, Sfinjari, Chariq.

Riserve: Ferrari, Paradisi, Interguglielmi, Caputo, Bovio, Calandrino, Perrier, Alizeri, Gerini.

L’Altarese di mister Gianluca Molinaro gioca con Costanzo, Menga, Carpita, Salani, Ormenisan, A. Greco, Meshkurti, Brahi (cap.), Jabbi, Leskaj, Eboli.

A disposizione: Malaspina, Gerace, Uka, Guastavino, Besio, Ciappellano, Fofana.

Dirige l’incontro Filippo Rati della sezione di Imperia.

Si gioca in una giornata soleggiata e molto ventosa. Una settantina gli spettatori.

Albenganesi con Rossi tra i pali; linea difensiva con Bonadonna, Greco, Garibizzo, Caredda; in mezzo al campo Paltrinieri e Badoino, Chariq e Nardi sulle fasce; Leskaj e Jabbi davanti.

Valbormidesi con Costanzo in porta; in difesa da destra Menga, Salani, Greco, Carpita; Ormenisan e Brahi a centrocampo, Meshkurti e Eboli esterni; Leskaj e Jabbi in attacco.

Al 2° Paltrinieri prova la botta dalla distanza, colpisce un compagno ed esce.

Al 4° i locali recuperano un pallone a centrocampo, servito Sfinjari che calcia rasoterra dal limite, Costanzo blocca.

All’11° pericolosa azione ospite. La palla arriva a Jabbi, il suo tiro è respinto da Garibizzo e finisce sui piedi di Eboli che prova il tiro, contrastato, pallone in area piccola dove si scontrano Garibizzo e Jabbi. La difesa allontana.

Al 17° un lampo del Pontelungo che sblocca il risultato. Verticalizzazione per Sfinjari che riceve al limite, avanza un paio di metri e con un preciso destro infila la palla tra Costanzo e il palo alla sua sinistra. 1 a 0.

Al 20° Sfinjari cerca di servire Nardi sul secondo palo, non ci arriva per pochissimo.

Molinaro inverte a centrocampo Ormenisan e Brahi.

Al 23° punizione dalla sinistra, la calcia in mezzo Meshkurti. La palla rimbalza pericolosamente davanti a Rossi che respinge.

Al 25° sinistro di Ormenisan dal limite, alto.

Ovviamente si gioca solamente palla a terra, le folate di vento sono forti e continue. Lo spettacolo ne risente: pochissime le azioni degne di nota.

Al 34° bella ripartenza giallorossa. Meshkurti avanza sulla sinistra, palla al centro a Leskaj, da questi sulla destra a Eboli: Rossi respinge il suo tiro.

Al 36° Paltrinieri si accentra e calcia a rete, Costanzo respinge, Sfinjari prova il tap-in ma Costanzo con prontezza fa sua la sfera.

Al 38° il raddoppio. Gran palla di Badoino che taglia il campo e pesca Nardi sul lato destro dell’area. Il numero 7 controlla bene e con un tiro sotto la traversa trafigge Costanzo. 2 a 0.

Al 40° punizione dalla lunga distanza per gli ospiti. Bel destro di Leskaj, indirizzato sopra la testa di Rossi che para in angolo.

Al 44° cartellino giallo a Paltrinieri per un fallo a centrocampo.

Al 45° Paltrinieri dalla destra lancia alla perfezione Sfinjari sul lato sinistro dell’area. Il numero 10 controlla e calcia a rete, freddando il portiere. 3 a 0.

Al 46° ripartenza di Paltrinieri a centrocampo, Leskaj lo trattiene: ammonito.

Dopo due minuti di recupero si va al riposo sul risultato di 3 a 0.

Secondo tempo. In campo Gerini al posto di Caredda. Si sistema terzino destro e Bonadonna si sposta sulla sinistra.

Al 6° Jabbi al limite dell’area tocca per Ormenisan che calcia di prima intenzione, Rossi blocca con sicurezza.

All’8° Chariq si muove bene sulla sinistra e serve al centro Migliore, il suo tiro è respinto da Carpita.

Al 10° Chariq salta un uomo e scocca un fendente da fuori area, Costanzo si distende alla sua destra e devia in corner.

Angolo

Entra Guastavino al posto di Menga.