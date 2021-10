Prima Categoria: la rosa del Mallare stagione 21/22

Il campionato del Mallare inizierà domenica prossima contro la Carcarese. La società ha lavorato sottotraccia tutta l’estate per allestire una rosa in grado di battagliare in un torneo complicato come la Prima Categoria girone “A”, campionato ricco di derby e con insidiose trasferte nell’imperiese.

La società ha salutato mister Testa e ha deciso di inserire nei quadri societari Andrea Alloisio, ex Olimpia Carcarese e Murialdo, che si occuperà di guidare i “lupi” nel nuovo campionato.

Ecco la rosa rossoblù stagione 21/22:

Portieri

Atve Kadrja

Valentino Celestini

Difensori

Matteo Graffo

Matteo Siri

Roderik Gilardo

Loris Torrini

Emanuele Pistone ( capitano )

Daniel Erzekwu

Mirko Mileto

Centrocampisti

Giacomo Torrini

Samed Danha

Aziz Abdu

Lorenzo Fornara

Andrea Bogliacino

Samuel Siri

Rexhep Spahiu

Rodino Federico

Attaccanti

Herolind Kadrija

Christian Fogliino

Samuele Caruso