Prima Categoria, il Savona alla prova Speranza: segui la cronaca in diretta

Risultato: Savona-Speranza 3-1 (p.t. 17’, 21’ F.Esposito; s.t. 6’ Sheriienko, 13’ Intili) [Live]

Savona. Oggi allo stadio Ruffinengo di Legino va in scena una delle sfide valide per la 2ª giornata del campionato di Prima Categoria 2021/2022. A sfidarsi saranno Savona e Speranza, due formazioni sicuramente con obiettivi diversi ma per la gara odierna accomunate dalla stessa volontà: provare a vincere per rendere orgogliosi i propri tifosi.

I padroni di casa allenati da Balleri scendono in campo scegliendo il 3-5-2 con Rinaldi, Caroniti, Esposito M., Stefanzl (cap.), Fancellu, Kuci, Esposito F., Vittori A., Vittori Y., Macagno e Sheriienko.

A disposizione ci sono Bresciani, Zecchino, Gavarone, Cigliuti, Rossetti, Spaltro, Di Roccia e Fonjock.

Gli ospiti guidati da Girgenti rispondono con il 4-3-3 interpretato da Giacchello, Sciutto, Orsolini (cap.), Titi, Boccardo, Venturino, Conti, Di Nardo, Intili, Cham e Zoppi.

In panchina si accomodano Siri, Cirillo, Marsio, Pasquino, Vignale, Leone, Palmiere, Certomà e Contatore.

Alle ore 14:56 l’arbitro comanda il calcio d’inizio della sfida con il Savona immediatamente volto al sacrificio offensivo.

Al 3′ sono subito gli Striscioni a rendersi pericolosi. F. Esposito si presenta a tu per tu con Giacchello, il quale si supera con un intervento da applausi: che brivido per lo Speranza!

Al 10’ Macagno prova a trasformare in oro un calcio di punizione concesso a favore dei padroni di casa, ma la deviazione della difesa avversaria rovina i suoi piani: comer per i biancoblù

Al 15′ Youri Vittori tenta di sorprendere Giacchello con l’esterno dal limite dell’area, tuttavia il pallone termina a lato di un soffio

Al 17′ arriva il vantaggio dei locali. Macagno offre uno splendido suggerimento a F. Esposito che, con un diagonale in corsa, trafigge l’estremo difensore ospite: 1-0 Savona al Ruffinengo!

Al 21′ è ancora il numero 7 dei biancoblù l’assoluto protagonista. Uno scatenato F. Esposito recupera palla sulla trequarti e lascia partire una conclusione violenta sulla quale nulla può Giacchello: è già 2-0 Savona!

Al 37’ incredibile occasione ancora per gli uomini di Balleri. Caroniti approfitta di un pallone vagante in area di rigore per tentare di calare il tris, ma il suo tentativo viene incredibilmente salvato sulla linea da un difensore rossoverde: ennesimo brivido per lo Speranza!

Al 43’ ecco la prima grande chance per gli ospiti. Titi calcia splendidamente una punizione a favore dei suoi, ma la sua conclusione non scende

Alla pausa conduce la Pro Savona per 2-0 sullo Speranza, decide la doppietta di F. Esposito tra il 17′ e il 21′

44′ ancora lo Speranza al tiro con Boccardo, esterno sinistro che non impensierisce l’estremo difensore del Savona

Alle 15:52 il direttore di gara comanda l’inizio della seconda frazione con lo Speranza che tenta di dimostrarsi propositivo per accorciare immediatamente le distanze

52′ Balleri inserisce Fonjock e Spaltro al posto di Macagno e F. Esposito

51′ TRIS SAVONA! SHERIIENKO! Macagno in area ha il tempo di girarsi e di appoggiare al numero undici classe ’02, che scaraventa il pallone sotto la traversa.

49′ Intili a centimetri dal 2-1: azione per vie centrali da parte dello Speranza, conclusione dell’attaccante rossoverde che sfiora il palo sinistro

47′ subito una buona chance per A. Vittori, sinistro dal limite che non inquadra lo specchio della porta

